В Волгоградской области утвердили новые тарифы на газ с 1 июля









Сегодня, 29 июня, комитет тарифного регулирования утвердил новые тарифы на газ для населения Волгоградской области, которые вступят в силу с 1 июля.

Как сообщили в обладминистрации, цена на газ для населения Волгоградской области с 1 июля текущего года изменится в пределах допустимого максимального индекса: от +1,85% до +3,9% в зависимости от направления использования (или от 6,06 до 9,52 руб. за 1 кубометр газа).

Так, наименьшее увеличение цены произойдет для тех, кто пользуется газовой плитой и водонагревательной колонкой, наибольшее - для отапливающих частные дома газовым котлом. В первом случае стоимость кубометра газа составит 9,52 руб. (было 9,35 руб.), во втором - 6,06 руб. (было 5,83 руб.). Для тех, кто использует газ для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите, куб газа с 1 июля будет стоить 8,56 руб. (было 8,39 руб.).

В целом это не превышает индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, заданный для региона правительством РФ.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги для населения меняются по всей территории России один раз в год - с 1 июля. Федеральный центр установил каждого субъекта РФ среднее изменение стоимости коммунальных услуг. Для Волгоградской области - это 4%. Согласно этому постановлению, предельный рост платы для каждого конкретного гражданина в Волгоградской области не должен превысить 6,4%. При этом, каждый субъект вправе принимать собственное решение по росту платы для каждого конкретного гражданина: в регионе этот показатель не превысит 5% - ниже рекомендованных правительством РФ значений.

С 1 июля в Волгоградской области повысятся тарифы на все услуги ЖКХ, кроме тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами. Три года назад в волгоградском регионе он снижается. С 1 января текущего года жители Волгоградской области платят за обращение с ТКО на 6,5% меньше.

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