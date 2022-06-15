







С 1 июля в Волгоградской области, как и по всей России, грядет повышение тарифов на услуги ЖКХ. Они были согласованы и приняты еще в конце прошлого года и останутся неизменными, несмотря на происходящие в стране инфляционные процессы. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Светлана Горелова.

Вопросы тарифообразования и особенности предстоящей тарифной кампании 2023 года обсуждались сегодня, 15 июня, на совместном заседании общественного совета при комитете тарифного регулирования Волгоградской области, Общественной палаты Волгоградской области и межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при администрации Волгоградской области.













Напомним, что тарифы на коммунальные услуги повышаются раз в год – с 1 июля. Правительство России установило для Волгоградской области среднее изменение стоимости коммунальных услуг в 4%. При этом предельный рост платы за услуги ЖКХ для каждого потребителя в 2022 году не должен превысить 6,4%. В Волгоградской области, согласно постановлению губернатора, этот показатель будет ниже – не более 5%.

– С 1 июля мы ожидаем, что средний индекс роста платы для граждан будет соблюден. И он будет соблюден, исходя из следующих темпов прироста стоимости коммунальных услуг: электроэнергия для населения - 4,9%, горячее водоснабжение и отопление - 4,4%, холодное водоснабжение и водоотведение - 4,3%, по газу пока говорю до 4%, тарифы не приняты, так как мы ждем оптовые цены правительства, и обращение с ТКО – минус 6,5% с 1 января 2022 года, – сказала Горелова, уточнив, что с 1 июля тариф на услугу по обращению с ТКО не изменится.

В целом, как привела пример глава профильного комитета, с учетом повышения тарифов в текущем году платеж для троих проживающих в квартире площадью 54 кв.метра по отношению к декабрю 2021 года увеличится на 3,9% или 271 рубль. Для частного дома площадью 150 кв.м., где также проживают трое человек, плата увеличится на 290 рублей или 3,1%.

При так называемом «неблагоприятном пакете услуг», где львиную долю составляет электроэнергия, рост платы для конкретного потребителя будет больше, но не превысит в Волгоградской области 5%. Это касается преимущественно населенных пунктов, где нет газоснабжения. Есть такие дома и в Волгограде. По отношению к декабрю 2021-го прирост составит 4,9% – это 580 рублей, когда будет использоваться отопление.













В Волгоградской области уже стартовала тарифная кампания 2023 года, которую специалисты профильного комитета уже называют сложной. Инфляция к концу года, по прогнозам, ожидается на уровне 17,5%. Однако на тарифы для населения, как заверила Горелова, в этом году она не повлияет. В новой тарифной кампании специалисты будут в первую очередь ориентироваться на предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ, которые установит для российских регионов правительство РФ.

– Хочу заочно обратиться к нашим ресурсоснабжающим организациям, которые уже подали заявки в сфере обращения с ТКО и еще будут подавать заявки. Началась тарифная кампания на 2023 год. Наша задача, в первую очередь, соблюсти баланс интересов с одной стороны, обеспечить бесперебойную работу коммунальных организаций и в тоже время сохранить платежеспособность жителей Волгоградской области. А также обеспечить возможность выполнения инвестиционных мероприятий с курсом на импортозамещение. Хотелось бы, чтобы наши ресурсоснабжающие организации не заявляли необоснованных расходов, – сказала Светлана Горелова.

Так, по результатам экспертиз заявок ресурсоснабжающих организаций, которые комитет тарифного регулирования проводил в 2021 году при утверждении тарифов на 2022 год, были отклонены как необоснованные 33% расходов у энергетиков, 11% в сфере теплоснабжения, 20% в сфере водоснабжения и 50% в сфере ТКО.













Это те расходы, которые ресурсоснабжающие организации хотели заложить в тарифы для потребителей, но профильный комитет признал их необоснованными. Такие разногласия, как пояснила Горелова, зачастую переходят в судебную плоскость. За последние три года – с 2020 по 2022 годы – ресурсоснабжающие организации 17 раз пытались обжаловать решения комитета тарифного регулирования в судах и УФАС России. Сумма претензий составила порядка 5,7 миллиарда рублей.

– Основная масса разногласий и споров у нас возникает с организациями, которые осуществляют деятельность в сфере электроэнергетики и в сфере обращения с ТКО. Это основные зоны, по которым мы доказываем обоснованность принятых тарифных решений на разных уровнях. На сегодняшний день в судебном порядке нам уже удалось доказать законность и обоснованность своих решений по ряду организаций, – уточнила заместитель председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области Наталия Ляшенко.

По ее словам, в настоящий момент оспариваются тарифные решения на сумму около 5 миллиардов рублей.

– Это те средства, которые комитет не включил в тарифы для потребителей, потому что посчитал их экономически необоснованными, –пояснила Ляшенко.

В комитете тарифного регулирования готовы и дальше доказывать обоснованность своих позиций, которые основываются на результатах экспертиз тарифных заявок и анализе деятельности ресурсоснабжающих организаций. К слову, в тарифной кампании 2023 году при рассмотрении заявок будет уделяться особое внимание вопросам импортозамещения в составе мероприятий ремонтных и инвестиционных программ. В профильном комитете заявляют, что будут использовать все имеющиеся у них механизмы, чтобы не допустить взрывного роста тарифов на услуги ЖКХ и соблюсти баланс интересов в этом социально значимом вопросе.