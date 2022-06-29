В Волгограде продавца магазина «Золотой стиль» осудили за растрату

В Ворошиловском районном суде Волгограда оглашен приговор в отношении 56-летней местной жительницы. Как стало известно ИА «Высота 102», продавец одного из ювелирных магазинов «Золотой стиль» сдала в ломбард украшения на сумму более 11,5 миллиона рублей.

— Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в содеянном фигурантка дела полностью признала, приняв меры к возмещению ущерба на сумму более 10,5 миллиона рублей.

В судебном следствии установлено, что волгоградка в период с 11 декабря 2021 года по 1 февраля 2022-го втайне от собственников забирала себе ювелирные украшения, которые позже сдавала в ломбард. Вырученные деньги злоумышленница тратила на свои нужды. По делу проходят трое потерпевших. Ущерб оценен в сумму, превышающую 11,5 миллиона рублей.

— Суд согласился с мнением гособвинения и назначил подсудимой наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщину взяли под стражу в зале судебного заседания. Суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на сумму около 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, может быть подана апелляция.

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