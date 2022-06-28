Политика

Андрей Бочаров в Луганске: «Сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь»

Политика 28.06.2022 17:20
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28.06.2022 17:20


В Луганске сегодня, 28 июня, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областью и Станично-Луганским районом. Как сообщает ИА «Высота 102», перед историческим событием и сразу после подписания документа губернатор региона, Герой России Андрей Бочаров пообщался с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. 

По соглашению сторон, в Станично-Луганском районе волгоградцы уже приступили к восстановительным работам. 



Мы подписали очень важный документ. В сущности, нормализовали отношения, которые налаживаем последние три недели. Мы работаем с очень профессиональной командой из Волгограда. Выражаем надежду, что это отношения не на год, не на два и не на три, а навсегда. Будем надеяться, что все то, что мы задумали, мы воплотим, – сказал глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко. – Андрей Иванович, ваша команда работает практически в круглосуточном режиме, поэтому на сегодня мы можем говорить о первых результатах сотрудничества. Я счастлив, что именно Волгоградская область является нашим старшим товарищем. Потому что за те восемь лет, которые мы были оккупированной территорией, назрела необходимость восстановления исторической справедливости, в частности что касается Великой Отечественной войны. 


Андрей Бочаров в свою очередь подчеркнул, что поднятый вопрос уже обсуждался сторонами. Волгоградская область готова оказать всемерную поддержку ЛНР.

Я благодарю главу республики за предложение поучаствовать в восстановлении мирной жизни на территории Луганской Народной Республики. Я благодарен, что Леонид Иванович обратился к нам для закрепления за Станично-Луганским районом. Мы сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь в полном объеме, – сказал губернатор Волгоградской области. – Мы полностью окажем помощь и поддержку непосредственно и главе республики, и жителям Станично-Луганского района, которые заслужили жить достойно. Для этого нам придется много потрудиться. Рассчитываю, что наша работа будет проведена качественно, в срок и согласно наших договоренностей. Планы, сформированные главой муниципального района, по восстановительным работам, по подготовке к 1 сентября и к зиме, а также на последующие годы, будут выполнены в любом случае. Я благодарен главе ЛНР за порядочное, доброе и по-настоящему мужское отношение и понимание задач, которые стоят переда нами.  

Леонид Пасечник отметил, что выстраиваемое сегодня сотрудничество с Волгоградской областью – важный для ЛНР шаг в процессе интеграции с Россией. 

В очередной раз Россия-матушка подтверждает слова, что Россия своих не бросает. Мы высказываем и будем высказывать слова огромной благодарности нашим братьям, потому что с 2014 года и сегодня мы чувствуем помощь, без которой мы как Республика просто не состоялись бы. Знайте, что мы не подведем. Мы и на фронте показываем успехи – наши ребята воюют как положено, мы и на трудовом фронте выполним абсолютно все задачи, – подчеркнул Леонид Пасечник. 


После подписания соглашения Андрей Бочаров и Леонид Пасечник совершили объезд территории, на которой представители волгоградского региона уже приступили в восстановительным работам. основными темами выездного совещания стали возрождение дорожного хозяйства, социально значимых учреждений, реализация совместных инфраструктурных проектов, организация профилактических осмотров и лечения жителей.  


Сегодня же Волгоградская область передала району ЛНР автомобили, микроавтобусы, трактора, необходимые в обеспечении противопожарной безопасности и в решении задач местного значения. В гуманитарном конвое в Республику из Волгоградской области также прибыло более 77 тонн строительных материалов для скорейшего восстановления необходимой жителям инфраструктуры и других грузов.

Мы здесь находимся по зову сердца, — еще раз подчеркнул Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки. — Я хочу передать слова искренней поддержки от жителей Волгоградской области, от жителей легендарного Волгограда-Сталинграда. Судьбы наших регионов переплетены. Это связано с довоенными событиями, с Великой Отечественной войной, периодами восстановления после Сталинградской битвы, восстановлением Донбасса. Братская любовь всегда была у наших народов. Мы с благодарностью и ответственностью понимаем стоящую перед нами задачу и сделаем всё, чтобы наладить в муниципальном образовании мирную жизнь. Работы уже развёрнуты. Здесь находятся специалисты из Волгоградской области, и все работают от души.

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