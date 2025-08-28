Происшествия

Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

Происшествия 28.08.2025 05:27
0
28.08.2025 05:27


В Волгоградской области силы ПВО ночью отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры. В результате от падения обломков БПЛА возник пожар на желдороге. Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

- По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет, - сказал Бочаров.

По данным Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области в настоящее время приостановлено. Есть задержки в расписании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2025 05:41
Происшествия 28.08.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 20:26
Происшествия 27.08.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 15:45
Происшествия 27.08.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 11:21
Происшествия 27.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2025 08:58
Происшествия 27.08.2025 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 20:01
Происшествия 26.08.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 18:44
Происшествия 26.08.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2025 15:16
Происшествия 26.08.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 16:27
Происшествия 25.08.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 15:36
Происшествия 25.08.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 14:23
Происшествия 25.08.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 11:04
Происшествия 25.08.2025 11:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 10:29
Происшествия 25.08.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.08.2025 09:32
Происшествия 25.08.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.08.2025 21:11
Происшествия 24.08.2025 21:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
05:51
Аэропорт Волгограда возобновил работу после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:41
В РЖД предупредили о задержке поездов из-за атаки на станцию в Петров ВалеСмотреть фотографии
05:27
Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:46
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда план «Ковёр» на фоне атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом суд рассмотрит дело о чадящем заводеСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде прокуратура уличила инспектора ГАИ в служебном подлогеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
В Николаевске пламя охватило 1 га у берега Волги: на месте работают спасателиСмотреть фотографии
19:53
«В шоке до сих пор»: волгоградцы засняли пробравшегося в дачный дом скорпионаСмотреть фотографии
19:12
Под Волгоградом за 85 млн рублей отремонтируют повреждённый паводком мост к хутору РогачиСмотреть фотографии
18:33
Волгоградца заковали в цепи после нападения с ножом на знакомогоСмотреть фотографии
18:04
«Дети – в детдом, я в колонию»: в Волгограде решат судьбу отца-одиночки, осужденного за оставление частиСмотреть фотографии
17:49
Как трамваи готовят к рейсу: репортаж с ремзоны Волгоградского депоСмотреть фотографии
17:31
Детский фонд в Волгограде подарил 121 портфель детям ветеранов СВОСмотреть фотографии
16:43
Волгоградцам напомнили об окончании срока уплаты налоговСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде силовики изъяли у подростка арсенал ножей и два пистолетаСмотреть фотографии
15:45
Волгоградец лишился Toyota Camry за 653 неоплаченных штрафа ГИБДДСмотреть фотографии
15:02
Депутат Волгоградской облдумы Руслан Шарифов отмечает 55-летиеСмотреть фотографии
14:42
Обнимашки с оленями, вейксёрфинг и фотоохота на осетров: как нескучно провести выходные в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Директора ЧОП «Русь-Волгоград» отстранили от руководства за невыплату зарплатСмотреть фотографии
14:02
Андрей Бочаров обсудил с силовиками безопасность массовых гуляний в сентябреСмотреть фотографии
13:11
Волгоградскому подрядчику выдали «черную метку» за сорванный ремонт зданий центров занятости в 7 районахСмотреть фотографии
12:56
В сети завирусился ролик с танцующим главным тренером «Ротора» БояринцевымСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
ФСБ: волгоградец, планировавший нападение на военный аэродром, маскировался под курьераСмотреть фотографии
11:48
Бил ножом и не мог остановиться: под Волгоградом задержали пенсионера, заколовшего супругуСмотреть фотографии
11:24
Жителям Волгограда рекомендуют перейти на цифровые сервисы ЖКХСмотреть фотографии
11:21
Машину вывернуло наизнанку: под Волгоградом засняли жуткие последствия столкновения фуры с иномаркойСмотреть фотографии
11:16
Не узнать: Дом офицеров в Волгограде открылся после капремонтаСмотреть фотографии
 