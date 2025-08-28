Пожар на желдороге возник из-за атаки БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области силы ПВО ночью отражали массированную атаку украинских беспилотников на объекты транспортно-логистической инфраструктуры. В результате от падения обломков БПЛА возник пожар на желдороге. Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

- По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание одного из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет, - сказал Бочаров.

По данным Приволжской железной дороги, движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области в настоящее время приостановлено. Есть задержки в расписании.