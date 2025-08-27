27 августа в аэропорту Волгограда введён запрет на приём и посадку пассажирских самолётов. Росавиация временно ограничила работу воздушной гавани для обеспечения безопасности пассажиров.
- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнули в пресс-службе федерального агентства.
Отметим, работа аэропорта Волгограда была приостановлена на фоне сообщений мониторинговых Telegram-каналов о фиксации БПЛА по направлению к территории региона от границы с Ростовской областью.