Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской области





В Котовском районе Волгоградской области 55-летний водитель опрокинулся в кювет на Toyota Carina. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, смертельное ДТП произошло накануне утром на 24-м километре региональной автодороги.

– По предварительным данным, водитель, лишенный водительского удостоверения, ехал из хутора Нижние Коробки в сторону поселка Даниловка и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте, – пояснили в пресс-службе МВД.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области