В Серафимовичском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 47-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, прогремевшего в гараже. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, вероятнее всего погибший пытался распилить найденный снаряд времен Великой Отечественной войны.

– Труп мужчины был обнаружен его братом в гараже в хуторе Блиновском 26 июня, – сообщила Дарья Буянова информагентству.

Известно, что житель хутора увлекался поиском оружия времен войны. Накануне вечером он решил распилить один из найденных снарядов.

– По предварительным данным, накануне вечером с помощью «болгарки» погибший пытался распилить минометный снаряд неустановленного образца времён ВОВ, из-за чего произошла детонация снаряда, – сообщает представитель СУ СКР. – От полученных повреждений мужчина скончался на месте.