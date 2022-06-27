Расследования

Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВ

Расследования 27.06.2022 10:39
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27.06.2022 10:39


В Серафимовичском районе Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 47-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, прогремевшего в гараже. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, вероятнее всего погибший пытался распилить найденный снаряд времен Великой Отечественной войны. 

– Труп мужчины  был обнаружен его братом в гараже в хуторе Блиновском 26 июня, – сообщила Дарья Буянова информагентству.

Известно, что житель хутора увлекался поиском оружия времен войны. Накануне вечером он решил распилить один из найденных снарядов. 

– По предварительным данным, накануне вечером с помощью «болгарки» погибший пытался распилить минометный снаряд неустановленного образца времён ВОВ, из-за чего произошла детонация снаряда, – сообщает представитель СУ СКР. – От полученных повреждений мужчина скончался на месте. 

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