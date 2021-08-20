Общество 20.08.2021 08:05
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20.08.2021 08:05
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении индивидуального предпринимателя Григория Газаряна возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ - отказ потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья. В ведомстве пояснили, что поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший 2 августа, связанный с отказом ребенку-инвалиду в отдыхе на территории волжского аквапарка «ХХI век». Наказание по данной статье предусматривает штраф для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей.
Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора при наличии такой возможности, пояснили в ведомстве.
Ранее, сообщало ИА "Высота 102", в прокуратуре Волгоградской области, которая провела проверку после обращения семьи Шаумуруновых из Астрахани, сына которых не пропустили на территорию аквапарка, установили, что законных оснований для отказа в отдыхе ребенку-инвалиду не было.
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