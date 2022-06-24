Шторм ожидается в Волгоградской области до конца суток









Сегодня, 24 июня, в Волгоградской области до конца суток в отдельных районах ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

Об этом сообщает МЧС России по региону. Жителей Волгоградской области просят воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне, соблюдать и другие меры безопасности: не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и ветхими конструкциями.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.



