Полезно знать

Шторм ожидается в Волгоградской области до конца суток

Полезно знать 24.06.2022 09:15
0
24.06.2022 09:15



Сегодня, 24 июня, в Волгоградской области до конца суток в отдельных районах ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.  
Об этом сообщает МЧС России по региону. Жителей Волгоградской области просят воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне, соблюдать и другие меры безопасности: не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и ветхими конструкциями. 
При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
23.06.2022 11:09
Полезно знать 23.06.2022 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.06.2022 20:43
Полезно знать 22.06.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.06.2022 16:36
Полезно знать 22.06.2022 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.06.2022 13:29
Полезно знать 18.06.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 15:44
Полезно знать 14.06.2022 15:44
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.06.2022 10:32
Полезно знать 14.06.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
13.06.2022 08:43
Полезно знать 13.06.2022 08:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 22:37
Полезно знать 09.06.2022 22:37
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 11:19
Полезно знать 09.06.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.06.2022 10:29
Полезно знать 09.06.2022 10:29
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
06.06.2022 13:08
Полезно знать 06.06.2022 13:08
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.06.2022 08:12
Полезно знать 03.06.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.05.2022 10:43
Полезно знать 31.05.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
29.05.2022 23:50
Полезно знать 29.05.2022 23:50
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
27.05.2022 13:59
Полезно знать 27.05.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:46
Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КамАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области до 48 выросло количество стобальников по ЕГЭСмотреть фотографии
10:09
«Мы устали так жить»: в Волжском жильцы «убитой» пятиэтажки взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В центре Волгограда 25 июня развернут ярмарку с местными дарамиСмотреть фотографии
09:28
Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Шторм ожидается в Волгоградской области до конца сутокСмотреть фотографии
06:35
«Хватит и моста»: речные трамвайчики не пустят из Волгограда в КраснослободскСмотреть фотографии
21:44
В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
24 июня энергетики обесточат дома в пяти районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Завотделением больницы Волгограда рассказал о тонкостях работы «крылатой» скоройСмотреть фотографии
20:04
Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензинаСмотреть фотографии
18:46
«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУСмотреть фотографии
17:51
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде умер первый директор Царицынской оперыСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом 2-летняя девочка захлебнулась в уличном туалетеСмотреть фотографии
16:17
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом подрядчика ремонта крыши ДК по нацпроекту обвиняют в хищенияхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Внучка красноармейца из Одессы через 80 лет отыскала его могилу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозомСмотреть фотографии
15:32
«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:42
Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую картуСмотреть фотографии
14:26
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
14:16
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТССмотреть фотографии
13:58
В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:33
В центре Волгограда с двух домов украли строительные лесаСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способныСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев накормят корейской едойСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:26
Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейнСмотреть фотографии
12:23
В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублейСмотреть фотографии
 