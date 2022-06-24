Шторм ожидается в Волгоградской области до конца суток

Полезно знать 24.06.2022 09:15
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24.06.2022 09:15
Сегодня, 24 июня, в Волгоградской области до конца суток в отдельных районах ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
Об этом сообщает МЧС России по региону. Жителей Волгоградской области просят воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне, соблюдать и другие меры безопасности: не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и ветхими конструкциями.
При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним.
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