Общество

В Волгограде зажгли тысячи свечей в память о ВОВ и в поддержку СВО: фоторепортаж

Общество 22.06.2022 07:16
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22.06.2022 07:16


В Волгограде 21 июня тысячи жителей вышли на улицы, чтобы почтить память всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Дня памяти и скорби в городе-герое одна за другой прошли две памятные акции: первые свечи зажглись на набережной, после этого поток красных огней разлился по Мамаеву кургану. 



Акция на Центральной набережной Волгограда стартовала 21 июня в 21.00. Как сообщает корреспондент «Высоты 102», в ней принимали участие волонтеры Победы, юнармейцы, поисковики, реконструкторы, представители совета ветеранов и горожане. 




Колонна со свечами-лампадами прошла от фонтана «Искусство» к Вечному огню на Площади Павших борцов. 




В память о погибших героях участники акции оставили свечи у обелиска и возложили цветы. 



Вторая акция – «Завтра была война» – в десятый раз стартовала на Мамаевом кургане в 22.00. Почтить память советских воинов и мирных людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на главной высоте России собрались больше полутысячи сотрудников силовых и надзорных органов региона, кадеты, а также представители власти, в том числе губернатор Андрей Бочаров. Многие силовики, сообщает ИА «Высота 102», поднялись со свечами на Мамаев курган со своими семьями. 


В День памяти и скорби в России традиционно вспоминают тех, кто спасал нашу страну и весь мир от фашизма в годы ВОВ. В этом году участники состоявшейся в Волгограде акции в том числе отдали дань уважения современным героям, выполняющим воинский долг на территории Украины. 



Около 500 человек 21 июня на Мамаевом кургане в Волгограде выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации. Каждый из них держал в руках свечу-лампаду. 





Напомним, что впервые масштабная памятная акция прошла на Мамаевом кургане в Волгограде по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области 21 июня 2012 года. Через два года традицию переняли другие регионы – и сегодня свечи в День памяти и скорби зажигают во всех городах нашей страны. 




Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»


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