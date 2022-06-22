В Волгограде 21 июня тысячи жителей вышли на улицы, чтобы почтить память всех тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне Дня памяти и скорби в городе-герое одна за другой прошли две памятные акции: первые свечи зажглись на набережной, после этого поток красных огней разлился по Мамаеву кургану.









Акция на Центральной набережной Волгограда стартовала 21 июня в 21.00. Как сообщает корреспондент «Высоты 102», в ней принимали участие волонтеры Победы, юнармейцы, поисковики, реконструкторы, представители совета ветеранов и горожане.













Колонна со свечами-лампадами прошла от фонтана «Искусство» к Вечному огню на Площади Павших борцов.













В память о погибших героях участники акции оставили свечи у обелиска и возложили цветы.









Вторая акция – «Завтра была война» – в десятый раз стартовала на Мамаевом кургане в 22.00. Почтить память советских воинов и мирных людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, на главной высоте России собрались больше полутысячи сотрудников силовых и надзорных органов региона, кадеты, а также представители власти, в том числе губернатор Андрей Бочаров. Многие силовики, сообщает ИА «Высота 102», поднялись со свечами на Мамаев курган со своими семьями.





В День памяти и скорби в России традиционно вспоминают тех, кто спасал нашу страну и весь мир от фашизма в годы ВОВ. В этом году участники состоявшейся в Волгограде акции в том числе отдали дань уважения современным героям, выполняющим воинский долг на территории Украины.









Около 500 человек 21 июня на Мамаевом кургане в Волгограде выстроились в форме буквы Z в знак поддержки спецоперации. Каждый из них держал в руках свечу-лампаду.

















Напомним, что впервые масштабная памятная акция прошла на Мамаевом кургане в Волгограде по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области 21 июня 2012 года. Через два года традицию переняли другие регионы – и сегодня свечи в День памяти и скорби зажигают во всех городах нашей страны.













Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»



