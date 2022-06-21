Под Волгоградом осудят арендодателя за гибель троих рабочих

В Волгоградской области осудят 32-летнего арендодателя квартиры, по вине которого погибли из-за отравления угарного газа трое рабочих из Чувашии и Иркутской области. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина обвиняется в некачественном предоставлении услуги, повлекшей по неосторожности смерти двоих лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

Ранее информагентством сообщалось, что двое уроженцев республики Чувашия, а также уроженец Иркутской области в 2021 году прибыли в поселок Котлубань Городищенского района на работу в коммерческую организацию, осуществляющую строительство цеха в поселке Котлубань. Для проживания в поселке мужчины заключили возмездный договор аренды частного домовладения. 31 октября этого же года один из сотрудников коммерческой организации прибыл по месту жительства рабочих, где и обнаружил их без признаков жизни.

- В ходе расследования было установлено что 32-летний обвиняемый, являясь собственником домовладения, при наличии неисправностей и нарушений в работе и установке газового оборудования, не осуществлял надлежащее содержание и использовал газовое оборудование - отопительный котел и проточный газовый водонагреватель, в неисправном, неработоспособном и опасном состоянии, требующем проведения ремонта, - рассказала Дарья Буянова.

Кроме этого, газовое оборудование использовалось в отсутствии системы вентиляции, в результате чего не обеспечивалось полное удаление продуктов сжигания газа от котла наружу.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.