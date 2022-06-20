В Волгоградской области мужчина умер после выстрела в кошку

В Октябрьском районе Волгоградской области обнаружен труп 55-летнего жителя села Абганерово. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 20 июня, тело мужчины с осколочными ранениями нашли ночью.

— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству руководитель Котельниковского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Хонгор Муджиков. — Предварительно, смертельные ранения мужчина получил в результате разрыва ствола при попытке выстрелить из ружья.

Известно, что в ночь с субботы на воскресенье погибший отправился на охоту. Селянин выращивал кроликов. За пушистыми к нему повадилась заходить кошка. Потеряв больше 10 крольчат, мужчина решил проучить животное.

Местный житель зарядил патрон и произвел выстрел — старый ствол не выдержал нагрузки и разорвался. Мужчину посекло осколками. От полученных травм он скончался на месте. Тело обнаружил сын погибшего.

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