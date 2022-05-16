Под Волгоградом 76-летнего дачника убило при взрыве опрыскивателя

В Дубовском районе Волгоградской области 76-летний местный житель скончался у себя на дачном участке. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 16 мая, мужчина получил смертельную травму при накачке металлического баллона.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила официальный представитель регионального СУ СКР Дарья Буянова. — Мужчина умер до прибытия экипажа скорой помощи.

Известно, что погибший 14 мая приехал на дачу, расположенную в товариществе «Восход-2». Пожилой мужчина хотел обработать деревья от вредителей, для чего использовал металлический баллон. При накачивании давления произошла разгерметизация — отлетевший элемент системы пробил волгоградцу голову. Находившаяся рядом жена вызвала скорую помощь, но, к сожалению, спасти пострадавшего не удалось — он скончался до приезда врачей.

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