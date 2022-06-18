В Волгограде эвакуируют посетителей ТРК «Мармелад»

Происшествия 18.06.2022 16:30
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18.06.2022 16:30
В эти минуты в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда идет эвакуация персонала и посетителей. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, всех попросили покинуть помещения и выйти на улицу, удалившись от ТРК на безопасное расстояние - не менее 50 метров.
Известно, что на почту ТРК пришло письмо с угрозами. К «Мармеладу» прибыли оперативные службы. Здание обследуют на наличие подозрительных предметов и устройств.
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