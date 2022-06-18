В Волгограде эвакуируют посетителей ТРК «Мармелад»









В эти минуты в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда идет эвакуация персонала и посетителей. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, всех попросили покинуть помещения и выйти на улицу, удалившись от ТРК на безопасное расстояние - не менее 50 метров.













Известно, что на почту ТРК пришло письмо с угрозами. К «Мармеладу» прибыли оперативные службы. Здание обследуют на наличие подозрительных предметов и устройств.



