Происшествия

Двоих рабочих обожгло электродугой в Волгоградской области

Происшествия 18.06.2022 09:04
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18.06.2022 09:04


Электроожоги и электротравмы получили двое рабочих в Калачевском районе Волгоградской области по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчины являются сотрудниками предприятия, которое занимается изготовлением металлоконструкций.
По предварительной информации, несчастный случай произошел во время проведения работ по фазированию кабеля от трансформатора.
48-летний электромонтер случайно произвел щупом одновременное касание токопроводящей жилы с заземленным креплением автоматического выключателя. Произошло короткое замыкание с образованием электрической дуги, которая и обожгла двоих мужчин - 43-летнего электромонтажника и 32-летнего мастера. Их доставили в ожоговый центр.
Известно, что у одного из пострадавших обожжено 45% поверхности тела.

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