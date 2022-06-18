Двоих рабочих обожгло электродугой в Волгоградской области





Электроожоги и электротравмы получили двое рабочих в Калачевском районе Волгоградской области по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчины являются сотрудниками предприятия, которое занимается изготовлением металлоконструкций.

По предварительной информации, несчастный случай произошел во время проведения работ по фазированию кабеля от трансформатора.

48-летний электромонтер случайно произвел щупом одновременное касание токопроводящей жилы с заземленным креплением автоматического выключателя. Произошло короткое замыкание с образованием электрической дуги, которая и обожгла двоих мужчин - 43-летнего электромонтажника и 32-летнего мастера. Их доставили в ожоговый центр.

Известно, что у одного из пострадавших обожжено 45% поверхности тела.



