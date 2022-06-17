Дело о порче земель возбуждено по свалке на Жолудева в Волгограде

Расследования 17.06.2022 13:44
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17.06.2022 13:44
Возбуждено уголовное дело по факту порчи земель вблизи улицы Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.
Проверку провели сотрудники надзорного ведомства, материалы были направлены начальнику Отдела полиции № 1 (Тракторозаводский район) Управления МВД России по городу Волгограду для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли), - сообщил Костенко.
В ходе проверки было установлено, что в результате несанкционированного сброса ООО «ЭлитСтройСити-34» насыпного грунта, загрязненного отходами строительных материалов, был причинен вред почвам как объекту охраны окружающей среды» на 3 148 400 рублей.
Отходы сбрасывались на территории Тракторозаводского района города Волгограда, вблизи улицы Жолудева.
Ранее «Высота 102» подробно рассказывала об этой таинственной истории с захламлением земельного участка, который был выделен волгоградскому предпринимателю Дмитрию Сборщикову для благоустройства. Факты сброса отходов с грузовиков, которые вываливали здесь мусор, ему тогда удалось заснять на видео.
Сборщиков утверждал, что это происходит по указанию чиновников районной администрации. Сами чиновники это не комментировали. В мэрии Волгограда поясняли, что Дмитрий Сборщиков, который получил разрешение на благоустройство земельного участка до 2 апреля 2023 года, не выполнил взятые на себя обязательства. В городской администрации не исключали, что в случае отсутствия дальнейших результатов договор с ним будет расторгнут.
В конце марта стало известно, что департамент муниципального имущества администрации Волгограда лишил Дмитрия Сборщикова права на благоустройство территории на улице Жолудева, 11Г. О своем решении муниципалитет уведомил гражданина письменно, пояснив причины досрочного прекращения действия разрешения на размещение объекта благоустройства на указанном земельном участке. Примечательно, что одним из поводом для лишения предпринимателя права на благоустройство территории стало складирования строительного мусора, о чем сам Дмитрий Сборщиков сообщал неоднократно.
Недавно предприниматель написал письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором изложил свою историю. Он попросил провести проверку в отношении руководителей администрации Тракторозаводского района города Волгограда на предмет соответствия занимаемой должности.
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