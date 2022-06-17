Экономика 17.06.2022 13:23 Новости компаний
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17.06.2022 13:23 Новости компаний
В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения и социальной сферы.
Предметом соглашения стало взаимодействие в области разработки различных цифровых медицинских сервисов с применением телемедицинских и речевых технологий, искусственного интеллекта, включая технологии принятия врачебных решений на основе анализа больших данных, системы предоставления электронных рецептов, цифровых технологий для предоставления региональных услуг и мер социальной поддержки населению, включая проект «Карта жителя».
Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Технологии и решения, разработанные Сбером и компаниями-партнёрами способствуют цифровизации регионов и позволяют обеспечить совершенно новый уровень удобства и доступности сервисов для граждан, а в сфере здравоохранения в буквальном смысле слова помогают врачам спасать жизни. За каждой технологией мы видим конкретного человека, его жизненную ситуацию, потребности, цели, задачи и проблемы, которая она решает. Например, телемедицина, предоставляет возможность получить консультацию высококвалифицированного специалиста в удобный момент, не выходя из дома. Система поддержки принятия врачебных решений увеличивает точность постановки диагноза. "Карта жителя" — это прозрачность и удобство получения мер социальной поддержки. В рамках соглашения мы поможем администрации Волгоградской области внедрить эти и многие другие решения в повседневную практику, что будет способствовать развитию региона».
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