В Волгоградской области области Ольховский районный суд отправил под стражу 30-летнюю жительницу села Ольховка, которая 13 июня заживо закопала после избиения свою 52-летнюю мать. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области 17 июня.

– 13 июня 2022 года в одном из частных домов по улице Почтовая в селе Ольховка между 52-летней женщиной и ее дочерью – произошел конфликт, в ходе которого последняя находясь в состоянии опьянения, взяла молоток и нанесла им несколько ударов по голове матери, – говорится в материалах уголовного дела. – Не остановившись на этом, 30-летняя женщина стала душить мать, после чего вытащила женщину во двор и бросила в яму, засыпав затем землей.

Напомним, что эксперты пришли к выводу, что смерть несчастной наступила в результате асфиксии. Проще говоря, женщина задохнулась в результате попадания земли в дыхательные пути.

– Постановлением суда в отношении Гизатулиной С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 августа 2022 года, –сообщила информагентству руководитель Объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. – Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.