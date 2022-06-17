Несовершеннолетний ребенок судьи в Волгограде оказался крупным владельцем недвижимости









Судьи Волгоградского областного суда опубликовали сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супругов и несовершеннолетних детей за 2021 год.

Согласно открытой информации, ряд судей в прошлом году значительно поправили свое состояние за счет продажи имущества, а несовершеннолетние дети некоторых служителей Фемиды оказались богаче родителей по числу оформленной на них недвижимости. Всего декларации представители 90 судей Волгоградского областного суда.

Среди них наибольший доход за прошлый год задекларировал Сергей Еромасов - 7 560 006 рублей, который он получил в том числе за счет продажи имущества. В индивидуальной собственности у Сергея Владимировича есть три квартиры, земельный участок и два автомобиля - Subaru Forester и Kia Mohave. Еще одной квартирой площадью 94,9 «квадратов» судья владеет напополам с супругой.

Судья Марина Раптанова отчиталась о доходе в 7 210 908 рублей, который сформировался в том числе от продажи имущества. Однако список имущества у судьи скромный - одна квартира площадью 78 кв.м.

Сразу несколько судей задекларировали доход за 2021 год в пределах от 4 до 5 миллионов рублей.

Так, Игорь Циренщиков указал в декларации 4 869 248 рублей, которые получил в том числе от продажи имущества. Он владеет совместно с супругой двумя квартирами и гаражом. Еще в одной квартире и гараже у судьи есть доли. Автомобиль Skoda Kodiaq находится в собственности у его супруги, которая задекларировала 1 991 028 рублей.













Продажа имущества сказалась и на доходе судьи Марии Боеску-Зыковой. Он составил 4 736 086 рублей. Никакого имущества у нее нет. В пользовании судьи находится одна квартира в 84 «квадрата».

Судья Владимир Васильев также, судя по сведениям в декларации, продавал имущество. Его доход составил 4 813 056 рублей. В собственности одна квартира и машина Toyota Fortuner. Еще одна квартира есть у супруги. Также она владеет земельным участком и дачным домом.

Алевтина Курникова задекларировала 4 574 590 рублей дохода, в том числе за счет продажи имущества. У судьи есть машина Chery Tiggo 8 Pro, а жилой дом и три земельных участка находятся в пользовании.

Судья Андрей Лисовский также продал имущество, получив общий доход в сумме 4 530 193 рублей. У него в индивидуальной собственности одна квартира площадью 93,6 кв.м.

Дмитрий Туленков отчитался о доходе в 4 159 278 рублей за 2021 год. Судье принадлежит гараж, половина квартиры общей площадью 122,6 «квадратов» и автомобиль Ford Mondeo. Супруга владеет квартирой и машиноместом.

Судья Волгоградского облсуда Игорь Федоренко продал имущество и задекларировал 4 468 702 рублей дохода. У него есть своя квартира, гараж и автомобиль Mitsubichi Pajero LW.

Надия Шестопалова получила в 2021 году доход в сумме 4 275 388 рублей. У судьи в индивидуальной собственности есть автомобиль Lada Largus, три земельных участка, жилой дом, две квартиры и ½ доля в квартире площадью 187,8 кв.м. Ошеломляющий список имущества зарегистрирован на ребенка судьи. В индивидуальной собственности несовершеннолетнего при доходе в ноль рублей находятся земельный участок в 1462 кв.м., 22 жилых дома, здание столовой, здание кафе-бара, бильярдная, здание склада, две бойлерные, здание водонапорной башни со скважиной, газопровод и пять нежилых помещений.













Большая часть судей Волгоградского областного суда задекларировала доходы в сумме от 2 до 4 миллионов рублей.

Денис Алябьев отчитался о доходе 2 348 469 рублей. В его собственности одна квартира площадью 107,1 кв.м. Двумя земельными участками, дачным и жилым домом, машиной Toyota Camry владеет супруга судьи.

Доход судьи Елены Ананских - 2 592 513 рублей. В ее индивидуальной собственности находятся земельный участок и 3/5 доли в квартире. Андрей Андреев отчитался о 3 437 613 рублей дохода. У судьи есть земельный участок, жилой дом, доля в квартире и две иномарки - Audi Q7 и BMW X3. Еще один автомобиль марки Land Rover- Freelander 2 находится в собственности у супруги, которая задекларировала 1 237 127 рублей дохода.

Евгений Антропов указал в декларации 3 077 123 рублей дохода. У судьи два авто - BMW 320 и BMW Х1, другого имущества нет. Наталья Аткина получила доход в размере 3 144 145 рублей. Она является владельцем одной квартиры и 1/2 доли в другой.

Доход Елены Бабайцевой за 2021 год составил 2 457 123 рублей. В ее собственности квартира и Audi А3. Еще две квартиры находятся в собственности мужа, который задекларировал 1 579 934 рублей дохода.

Судья Инна Балашова задекларировала 3 292 853 рублей дохода. Квартира, гараж и земля под гаражом находится у нее в пользовании - своей собственности у судьи нет. Ее супруг указал доход в 7 997 412 рублей, который сложился в том числе за счет жилищной субсидии военнослужащего. У него есть квартира и автомобиль Mitsubichi Pajero Sport.

Светлана Бражникова отчиталась о доходе в 3 776 042 рублей. Меньше коллеги - 2 462 579 задекларировал судья Павел Булычев. В списке имущества у него указан только автомобиль Volkswagen Touareg.

Примерно такой же доход получила в 2021 году Елена Бурковская - 2 450 120 рублей. Она является обладателем машины ToyotaC-HR 3ZR и 2/3 доли в квартире. Примечательно, что ее несовершеннолетний ребенок получил годовой доход в размере 59 841 рублей. Судья Ирина Волкова указала 2 536 005 рублей дохода. На нее оформлены 1/2 доли земельного участка и жилого дома.

Доход судьи Ивана Гантимурова составил 2 888 983 рублей. В его собственности квартира и два автомобиля - Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. Ольга Гоношилова, продав имущество, задекларировала 4 065 950 рублей дохода. В ее собственности остаются две квартиры и автомобиль Hyundai Tucson. Супруг судьи с доходом в 1 725 593 рублей владеет машиной УАЗ Патриот и прицепом к легковому автомобилю. Судья Сергей Гордейчик задекларировал доход в 3 485 771 рублей, а его супруга - 1 207 147 рублей. Наравне с супругой он владеет квартирой в 78,8 кв.м.

Татьяна Горкушенко указала в декларации 3 159 977 рублей, полученные в том числе от продажи имущества. Примерно такую же сумму получила в 2021 году судья Наталия Грекова - ее доход 3 197 236 рублей. Доход Елены Грымзиной в 2021 году составил 2 476 933 рублей. Она владеет нежилыми апартаментами. У ее супруга есть в собственности пассажирский автобус ГАЗ-3269, земельный участок и жилой дом.

В сведениях о доходах судьи Александра Данилова указаны 2 246 135 рублей и квартира в совместной собственности с супругой. Анна Епифанова получила за год 3 692 747 рублей дохода. Судья владеет одной квартирой в 71,5 «квадратов». Наталья Жабина имеет в собственности квартиру и гараж. Ее доход - 2 740 617 рублей. Светлана Жданова с годовым доходом в 3 968 638 рублей является обладательницей гаража и земли под гаражом.

Судья Ирина Зайцева задекларировала 3 346 067 рублей дохода, земельный участок, квартиру и машину Mazda СХ -5. Доход Ирины Калининой - 3 372 831 рублей. В ее собственности один жилой дом площадью 432,9 кв.м. Судья Наталья Камышникова за год получила 2 951 675 рублей дохода. Она владеет квартирой и машиной ВАЗ-2110.













Дмитрий Каржов отчитался о доходе в 3 154 564 рублей. У судьи 1/2 доли в земельном участке и жилом доме. Сергей Квасница задекларировал доход в размере 2 918 037 рублей. Ему принадлежит квартира, а дом и земельный участок находятся в совместной собственности с супругой.

Судья Галина Клиничева, согласно декларации, владеет тремя квартирами, земельным участком и садовым домом, а также машиной Volkswagen Tiguan. Ее доход - 3 186 531 рубль. Игорь Козлов отчитался о машине Mitsubishi Outlander и доходе в 2 185 142 рублей.

Галина Козлова, судья облсуда, указала в декларации годовой доход в сумме 3 050 874 рублей. Она владеет долями в двух квартирах. Вера Колганова получила доход в 3 248 406 рублей. В ее собственности две квартиры и авто Subaru Impreza. Судья Жанна Коновалова задекларировала 2 149 173 рублей и квартиру в собственности, ее однофамилица - Юлия Коновлова - 2 532 276 рублей годового дохода. Юлия Юрьевна является счастливой обладательницей квартиры, земельного участка и дачного дома, а также автомобиля Hyundai Creta.

Судья Алексей Коробицын подал сведения о 2 799 101 рублей дохода. У него есть своя квартира и еще одна в совместной собственности с супругой. Доход Аллы Кудрявцевой составил 2 878 842 рублей. Он владеет квартирой, земельным участком и жилым домом. Людмила Лепилкина задекларировала 3 109 842 рублей и квартиру в 147,2 «квадратов» в индивидуальной собственности. Годовой доход судьи Юрия Лоншакова составил 2 337 344 рублей. Ему принадлежит две квартиры и машина Lifan X60FL.

У судьи Владислава Лымарева в декларации указан доход в сумме 2 300 705 рублей. Он является владельцем земельного участка, жилого дома, квартиры и машины Nissan Qashqai. Несовершеннолетний ребенок судьи смог получить за прошлый год 41 000 рублей дохода. Судья Ирина Малышева владеет квартирой и машиноместом. Ее доход за 2021 год составил 3 393 028 рублей. Олеся Маргиева задекларировала 3 229 959 рублей. Имущества у нее нет, зато есть у супруга с доходом в 2 097 583 рублей. Он образовался в том числе от продажи имущества. Владеет мужчина автокраном, полуприцепом ОДАЗ, автомобилем Toyota RAV 4, двумя жилыми участками и двумя жилыми домами. Еще есть доля в еще одном доме и участке земли.

Доход судьи Александра Марочкина - 3 317 322 рублей. В его собственности квартира и машина Nissan X-Trail. Судья Алексей Марчуков владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Годовой доход в том числе и от продажи имущества составил 2 643 433 рублей. Ольга Нагина получила за год 2 382 260 рублей дохода, ее коллега Вероника Никитина - 2 382 260 рублей.

Две судьи облдсуда Валентина Олейникова и Галина Оленикова отчитались о доходах в 2 804 942 рублей и 2 678 563 рублей соответственно. У Валентины Владимировны в собственности есть квартира в 102,5 кв.м, а у Галины Владимировны - авто Volkswagen Tiguan.

Ярослав Осадчий получил за год 3 132 442 рублей, а его несовершеннолетний ребенок - 460 000 рублей. У судьи в совместной собственности с супругой большая квартира в 124,6 кв.м., а также личный автомобиль Audi Q3. Судья Мария Павлова указала в декларации 3 809 371 рублей дохода, земельный участок, жилое строение, две квартиры и машину Subaru-Forester в своей собственности. Татьяна Пашкова имеет долю в квартире и автомобиль Volkswagen Tiguan. Ее доход - 2 536 192 рублей.













Судья Татьяна Петрова отчиталась о доходе 2 628 341 рубль, личном авто Mitsubichi Pajero Sport, квартире и долях в земельном участке и жилом доме. У судьи Виктории Плотициной есть две квартиры, а ее доход составляет 2 637 476 рублей. Виктор Поликарпов с годовым доходом в 2 443 197 рублей владеет только машиной Suzuki Grand Vitara. Несовершеннолетний ребенок судьи получил доход в 81 500 рублей.

Судья Константин Попов задекларировал 2 277 825 рублей, указав в собственности две машины - ВАЗ-21073 и Kia Sorento. Юлия Пузенко имеет свою квартиру и доход в 2 400 160 рублей. Елена Ривняк задекларировала 3 017 358 рублей, земельный участок и жилой дом в индивидуальной собственности и еще один земельный участок и дом - в долевой. Ольга Ростовщикова отчиталась о доходе в 2 485 559 рублей. Судья есть своя квартира и гараж и доли еще в двух квартирах и гараже. Автомобили есть у супруга - это Volkswagen Tiguan и Mitsubich Colt.

Елена Руппель указала в декларации личный автомобиль Hyundai Creta и 2 458 214 рублей дохода. Судья Наталья Самойлова владеет автомобилем Kia Sportage. Ее доход - 3 440 904 рублей. Лариса Самофалова задекларировала 2 378 196 рублей и автомобиль Hyundai Creta. Андрей Сапунков отчитался о 3 236 355 рублей за 2021 год. В его собственности находится лишь авто Toyota Camri. Судья Юлия Свиридова передвигается на Volkswagen Polo. Ее доход - 3 097 267 рублей. В собственности судьи также указаны квартира, земельный участок и жилой дом.

Судья Сергей Сергеев задекларировал 4 042 890 рублей, которые получил в том числе от продажи имущества. В его собственности квартира и кредитный автомобиль Hyundai Sonata. Андрей Синицын заработал в общей сложности за год 2 631 869 рублей. У судьи небольшая квартира в 28,7 кв.м. и машина Subaru-Forester. Судья Оксана Смирнова отчиталась о доходе в 3 295 448 рублей. У нее есть своя квартира и машина Skoda Yeti. Виктор Соловьев имеет в собственности три квартиры, а его годовой доход составил 3 380 529 рублей. Два автомобиля - Honda CR- и Mazda-3, а также земельный участок и дачный дом есть у супруги, которая указала доход в сумме 1 230 490 рублей.

Олег Сологубов имеет свою квартиру, автомобиль Toyota RAV при годовом доходе в 3 214 250 рублей. Судья Елена Станкова задекларировала две квартиры и 2 467 163 рублей дохода. Ее коллега Елена Старкова получила в 2021 году 2 867 041 рублей. У судьи Дмитрия Сукачева есть земельный участок и жилой дом, автомобиль Skoda Kodiaq. Его доход - 2 703 539 рублей.

Вероника Тертышная указала в декларации две квартиры и доход в размере 2 327 058 рублей. Судья без личных машин и квартир Игорь Ткаченко задекларировал 2 376 550 рублей. Светлана Торшина получила за прошлый год 3 335 364 рублей дохода. В ее собственности одна квартира 76,8 кв.м. Судья Наталья Улицкая задекларировала 2 389 527 рублей и квартиру в долевой собственности. Годовой доход Сергея Федорова - 3 227 174 рублей. У судьи есть земельный участок и жилой дом в индивидуальной собственности. Андрей Фоменко указал в декларации 3 199 620 рублей, прицеп к легковому авто и половину жилого дома в своей собственности. Ольга Чекунова получила в 2021 году доход в размере 2 422 039 рублей. Ее супруг заработал больше - 3 105 407 рублей. Пара Чекуновых владеет двумя квартирами, а у супруга есть еще автомобиль Lexus ES 250.

Светлана Ченегина указала в сведениях о доходе квартиру, маленькое нежилое помещение и доход в размере 3 317 977 рублей. Елена Шевцова задекларировала Volkswagen Tiguan, квартиру и 2 187 985 рублей дохода. Татьяна Шиповская указала 2 428 536 рублей дохода, земельный участок, садовый дом и доли в жилом доме, гараже, квартире и земельном участке. Светлана Юткина задекларировала 3 541 090 рублей за 2021 год. У нее есть земельный участок, квартира и садовый дом, а также автомобиль Volkswagen Touareg. Судья Светлана Язынина получила за прошлый год доход в размере 2 409 243 рублей. Ее муж заработал чуть больше - 2 812 691 рубль. У судьи есть доля в квартире, зато на супруга оформлены земельный участок, три квартиры, незавершенное строительство жилого строения и две иномарки - Honda CR-V и Audi А4.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»