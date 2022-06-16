Депутаты Государственной думы РФ сегодня, 16 июня, внесли на рассмотрение проект федерального закона, которым предлагается наделять статусом ветеранов боевых действий гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, претендовать на присвоение статуса в случае принятия поправок в ФЗ «О ветеранах» смогут все без исключения добровольцы и волонтеры.

– Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, так как в действующей редакции Федерального закона «О ветеранах» статус ветерана боевых действий гражданские лица, командированные на территории проведения специальной военной операции, могут получить только при условии, что в период выполнения ими работ они получат ранения, контузии или увечья либо будут награждены медалями за участие в обеспечении таких боевых действий, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Далее авторы проекта напоминают, что решение о проведении специальной военной операции принято было принято Владимиром Путиным 24 февраля в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (постановление № 35-СФ от 22 февраля 2022 года «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации») и во исполнение договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федераций, а также Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, ратифицированных 22 февраля 2022 года Федеральными законами № 15-ФЗ и № 16-ФЗ.

– В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, – заключат авторы законопроекта.

Фото: пресс-служба Государственной думы РФ