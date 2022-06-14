В Центральном районе Волгограда задержаны двое жителей Иловлинского района Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», 20-летний парень и его 23-летний знакомый планировали провокацию.





— Административный арест сроком на одни сутки назначен двоим жителям Иловлинского района. Рассмотрев собранные сотрудниками полиции административные материалы, суд признал их виновными в мелком хулиганстве, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По имеющейся информации, задержанные, называющие себя пранко-блогерами-пикаперами, планировали записать во время массового мероприятия провокационное видео.

Как удалось установить полицейским, иловлинцев задержали 12 июня. Нарушителей остановили в ходе досмотра в центре Волгограда. Молодые люди пыьались пронести на территорию празднования Дня России муляж пистолета и свертки, имитирующие наркотические вещества. При них также было обнаружено электрошоковое устройство и фотокамера.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области