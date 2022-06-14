Экономика

ВТБ Лизинг профинансировал за 20 лет 240 000 единиц различных видов имущества стоимостью более 1,4 трлн рублей

Экономика 14.06.2022 12:20 Новости компаний
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14.06.2022 12:20 Новости компаний


13 июня 2022 года ВТБ Лизинг отметил свое двадцатилетие. С 2002 по 2022 гг. компания профинансировала для 90 000 клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более 240 000 единиц различных видов имущества стоимостью свыше 1,4 трлн рублей (без НДС). 40% нового бизнеса пришлось на ж/д технику, доля автотранспорта составила 25%, авиационной техники – 17%, спецтехники – 9%, оборудования для нефте- и газодобычи и переработки – 4%.

ВТБ Лизинг начал свою деятельность в 2002 г. с финансирования банковского, а также компьютерного и серверного оборудования. В 2004 г. в портфеле компании появились первые сделки с ж/д вагонами, спецтехникой, телекоммуникационным, машиностроительным и энергетическим оборудованием. За прошедшие годы компания профинансировала ж/д технику стоимостью свыше 556 млрд рублей, спецтехнику на сумму более 130 млрд рублей, а также разнообразное оборудование стоимостью около 100 млрд рублей.

В 2007 г. ВТБ Лизинг начал активно развивать направление авиационного лизинга. С этого времени компании получили в пользование самолеты, двигатели к ним и авиатренажеры на сумму более 240 млрд рублей. В тот же период ВТБ Лизинг стал финансировать оборудование для нефте- и газодобычи и переработки. К настоящему времени предприятия из этой отрасли получили от ВТБ Лизинг технологические комплексы на сумму более 50 млрд рублей.

 В 2009 г. было открыто направление по работе с морскими и речными судами. В 2010 г. в портфеле появились сделки с недвижимостью.

 С 2012 г. ВТБ Лизинг системно работает с малыми и средними предприятиями, заключая сделки с автотранспортом и спецтехникой. Сегодня это отдельное бизнес-направление, которое успешно развивается наравне с лидерами этого сегмента рынка.

 За 20 лет работы ВТБ Лизинг накопил в своем портфеле сделки с разнообразными видами имущества, профинансировав поставки для компаний разного масштаба практически из всех сфер экономики.

 ВТБ Лизинг активно участвует в реализации национальных проектов и передает в лизинг технику для таких программ, как строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и федеральных трасс. C 2015 года ВТБ Лизинг является активным участником программ льготного лизинга Минпромторга. За 7 лет с применением субсидии компания профинансировала более 38 тыс. транспортных средств, а клиенты сэкономили 6,4 млрд рублей.

 Сегодня ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России. Профессиональная команда помогает клиентам осуществлять сделки в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии. В компании работают свыше 2300 сотрудников.

 ВТБ Лизинг – крупнейшая лизинговая компания в России по парку ж/д вагонов: около 128 тысяч единиц. Это свыше 10% общего ж/д парка в России. Также компания занимает значимую долю рынка нефтегазового оборудования, в ее портфеле порядка 10% российского парка тяжелых буровых установок и дополнительного оборудования.

 По данным сегментной отчетности лизингового бизнеса Группы ВТБ по стандартам МСФО на начало 2022 г. консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды составил 499,6 млрд рублей. Самые крупные сегменты - это ж/д техника (189,4 млрд руб., или 38%) и авиационный транспорт (161 млрд руб., или 32%). Грузовые и легковые автомобили, а также спецтехника вносят примерно одинаковый вклад в размере 7% (соответственно 40,9, 37,3 и 34,8 млрд руб.). По зеленым и социальным проектам портфель ВТБ Лизинг превышает 11 млрд рублей. Из них 40% (4,5 млрд рублей) приходится на энергоэффективный транспорт: электрические и газовые автомобили. Еще 60% формируют сделки с исключительно экологичными морскими судами.

 -За 20 лет работы ВТБ Лизинг прошел большой путь от единичных сделок с крупными клиентами в ограниченном числе сегментов рынка до статуса универсальной компании и полноценной фабрики автолизинга. На протяжении многих лет компания занимает лидирующие позиции в отрасли, применяет накопленный опыт и лучшие практики в работе с клиентами, выстраивая надежные партнерские отношения и помогая развивать бизнес. Наш успех – это результат работы большой профессиональной команды, обладающей экспертизой в самых разных областях. Мы все время развиваемся, выходим в новые для себя сегменты рынка, ищем новые возможности и лучшие решения, при этом внимательно относимся к вопросам устойчивости и тщательно взвешиваем риски. Все это – для того, чтобы наши клиенты могли комфортно инвестировать в свой бизнес и достигать высоких результатов, - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.

 





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