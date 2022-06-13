Житель Волгограда с правами краснодарца управлял иномаркой









Полицейские задержали 34-летнего водителя из Волгограда, который управлял автомобилем с водительскими правами, выданными жителю Краснодарского края. Как сообщили в региональном главке МВД, автомобиль Hyundai был остановлен полицейскими в Ворошиловском районе. При проверке документов выяснилось, что водительские права у водителя поддельные.

- Установлено, что водитель ранее никогда не имел права управления транспортным средством. Через сеть Интернет мужчина нашел объявление, в котором неизвестные предлагали изготовить подделку. Оплатив услуги, он получил поддельный документ, - пояснили в главке. Водитель рассказал, что купил права за 10 тысяч рублей.

Водителя и иномарку доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Покупателю поддельного водительского удостоверения грозит ответственность по ч.3 ст.327 УК РФ. Наказание за такие действия - ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.



