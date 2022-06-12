В Волгограде из окна пятиэтажки выпал 3-летний ребенок

В Красноармейском районе Волгограда 11 июня трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажного жилого дома по проспекту Канатчиков. Как стало известно ИА «Высота 102», мальчик с диагнозом «политравма» доставлен в больницу № 7.

— Малолетний ребенок выпал из окна квартиры по месту жительства, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По данному факту организована проверка.

Известно, что мальчик упал с высоты третьего этажа. Москитная сетка на окне не выдержала веса ребенка.

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