В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочих

Работники АО «КАУСТИК», «Волгоградской ТЭЦ-3», ООО «МагМайн» и ООО «АКСОН» участвуют в конкурсе «Лучший по профессии» в девяти номинациях.

В 2022 году за престижное звание и денежное вознаграждение будут бороться аппаратчики химического производства, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты холодильных установок, машинисты насосных установок, слесари по КИПиА, электрогазосварщики, слесари-ремонтники и электромонтеры. Теоретические знания и практические навыки участников оценивают опытные профессионалы из числа специалистов и руководителей предприятия.

Конкурс «Лучший по профессии» на предприятиях группы «НИКОХИМ» проводится уже около 30 лет. Сохранение и приумножение лучших трудовых традиций, повышение престижа рабочих специальностей, предоставление возможности самым способным сотрудникам продвинуться по карьерной лестнице — вот основные приоритеты конкурса.

Победители и призеры заводского профсоревнования в течение года без сдачи квалификационных экзаменов могут повысить свой разряд, войти в кадровый резерв и списки наставников.





— В этом году разрабатывать вопросы для теоретической части нам помогали преподаватели Волгоградского политехнического колледжа им В.И. Вернадского, нашего социального партнера. Работники основных технологических профессий и представители сервисных, ремонтных служб приходят к нам именно из средних учебных заведений, поэтому нам интересно было взглянуть на подход преподавателей к определению важных компетенций для оценки профессионального мастерства, — рассказывает начальник Учебного центра АО «КАУСТИК» Людмила Рубан.

В 2022 году победители двух номинаций — лаборанты химического анализа и электросварщики — будут представлять группу «НИКОХИМ» на областных состязаниях профессионального мастерства.