









Подозреваемый в серии разбойных нападений на пенсионеров задержан в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, 33-летний мужчина дал признательные показания.

Установлено, что под предлогом сверки платежных квитанций, скрыв лицо медицинской маской, он ворвался в квартиру 81-летней жительницы Красноармейского района. Оттолкнув женщину от входной двери и, угрожая ножом, он похитил у нее более 5 тысяч рублей, ноутбук и банковскую карту.

Аналогичное преступление подозреваемый совершил в отношении 96-летней пожилой женщины. В этот раз он угрожал пневматическим пистолетом. Чтобы припугнуть потерпевшую, несколько раз выстрелил в пол и потребовал отдать денежные средства. Его добычей стали 2,5 тысячи рублей.

Ещё одной жертвой налета стал пожилой житель города Камышина, у которого злоумышленник похитил почти 21 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области