В центре Волгограда эвакуировали отель «Интурист»

В Центральном районе Волгограда сегодня вечером эвакуировали постояльцев и персонал гостиницы «Интурист». Как стало известно ИА «Высота 102», сообщение о минировании поступило около 19.30.

— Сейчас все работает. Все помещения проверили. Ложное минирование, — сообщили информагентству в администрации отеля.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об эвакуации ВолГУ и массовой атаке лжеминеров. Атакам неизвестных подвергаются объекты в соседнем Волжском и Волгоградской области.

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