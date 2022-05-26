В Камышине массово эвакуируют школы и детские сады из-за угроз взрыва









Сегодня, 26 мая, город Камышин в Волгоградской области накрыло волной ложных сообщений о минировании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, эвакуированы школы №4,6, 11 и 14. Ложные сообщения о минировании также затронули детские сады и медицинские учреждения.





— Сегодня утром на почту образовательных учреждений и больниц Камышина пришли сообщения об угрозах минировании. На месте проводятся проверки, - сообщили в экстренных службах.





Также, как стало известно, угроза о минировании поступила в городскую налоговую службу. Сейчас сотрудники эвакуированы, проводится проверка.





Напомним, в начале этой недели в Волгограде прошла очередная волна эвакуаций . На выход попросили сотрудников и студентов Волгоградского государственного университета.







