Происшествия

В Камышине массово эвакуируют школы и детские сады из-за угроз взрыва

Происшествия 26.05.2022 14:20
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26.05.2022 14:20



Сегодня, 26 мая, город Камышин в Волгоградской области накрыло волной ложных сообщений о минировании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, эвакуированы школы №4,6, 11 и 14. Ложные сообщения о минировании также затронули детские сады и медицинские учреждения.

— Сегодня утром на почту образовательных учреждений  и больниц  Камышина пришли сообщения об угрозах минировании. На месте проводятся проверки, - сообщили в экстренных службах. 

Также, как стало известно,  угроза о минировании поступила в городскую налоговую службу. Сейчас сотрудники эвакуированы, проводится проверка. 

Напомним, в начале этой недели в Волгограде прошла очередная волна эвакуаций. На выход попросили сотрудников и студентов Волгоградского государственного университета. 


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