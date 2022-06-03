В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозами

Студентов и преподавателей ВолГУ в Советском районе Волгограда попросили покинуть помещения университета. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 3 июня, в приемную вуза поступило письмо с угрозами взрыва.

— Сейчас производится эвакуация. Выводим студентов на улицу. Приехали сотрудники оперативных служб. Проводится проверка. Ждем результата, — сообщили информагентству в пресс-службе ВолГУ.





Это уже не первый случай ложного минирования вуза. Только на прошлой неделе неизвестными предпринимались две попытки дестабилизации работы университета.

Читайте также:

Волгоградский госуниверситет эвакуирован второй раз за неделю

В Волгограде из-за угроз эвакуировали ВолГУ, кардиоцентр и МФЦ