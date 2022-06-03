Происшествия

В Волгограде снова эвакуировали госуниверситет из-за письма с угрозами

Происшествия 03.06.2022 11:48
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03.06.2022 11:48


Студентов и преподавателей ВолГУ в Советском районе Волгограда попросили покинуть помещения университета. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 3 июня, в приемную вуза поступило письмо с угрозами взрыва. 

— Сейчас производится эвакуация. Выводим студентов на улицу. Приехали сотрудники оперативных служб. Проводится проверка. Ждем результата, — сообщили информагентству в пресс-службе ВолГУ. 


Это уже не первый случай ложного минирования вуза. Только на прошлой неделе неизвестными предпринимались две попытки дестабилизации работы университета.

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