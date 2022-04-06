Происшествия

В Волжском прошла волна массовых эвакуаций из торговых центров

Происшествия 06.04.2022 14:57
06.04.2022 14:57


Сегодня, 6 апреля, в торговых центрах Волжского Волгоградской области прошла волна массовых эвакуаций. ТРК «Планета Лето» и ТРК «ВолгаМолл» уже вернулись к штатной работе. 

— Два часа обследовали все помещения. Людей и персонал уже запустили, — сообщил ИА «Высота 102» представитель администрации торгово-развлекательного комплекса «ВолгаМолл». 

В ТРК «Планета Лето» журналистам информагентства сообщили о проводимых час назад учениях. В настоящий момент комплекс открыт для посетителей. 

Читатели ИА «Высота 102» также сообщали об эвакуации  гипермаркета «Лента» и торгового центра «Заря». 

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