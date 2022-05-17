Город в сиренах: Волгоград подвергся массовой атаке лжеминеров

Сегодня, 17 мая, Волгоград накрыло волной ложных сообщений о минировании. Как сообщает ИА «Высота 102», по городу в разные стороны с включенными мигалками ездили машины экстренных и оперативных служб.

По сведениям информагентства, массированная телефонная атака с угрозами затронула больницы, школы, некоторые промышленные предприятия и торговые центры, суды, городской автовокзал.

С автовокзала эвакуировали всех посетителей и сотрудников - всего порядка 250 человек. Временно отменены рейсы по ряду направлений - в Урюпинск, Волгодонск, Ставрополь, Михайловку, Ростов-на-Дону, Елань и Волжский.

– По инструкции, о поступивших звонках сотрудники доложили руководителям, которые в свою очередь принимают решения об эвакуации персонала и посетителей. Представители правоохранительных органов отрабатывают все поступающие тревожные сообщения, – сообщили информагентству в экстренных службах.





В настоящее время известно, что эвакуированы здание, где расположен арбитражный суд Волгоградской области, и ряд организаций. Достоверно известно об эвакуации сотрудников Росимущества.

В настоящее время экстренные службы также работают в ТЦ «Европа Сити Молл», в школах в Кировском районе, Театре юного зрителя и больнице №3 в Ворошиловском районе Волгограда.





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