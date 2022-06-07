Экология

Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»

Экология 07.06.2022 17:58
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07.06.2022 17:58


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку после публикации ИА «Высота 102» о строительстве самовольной дороги на границе с СНТ «Дубки» в Дзержинском районе Волгограда. Об этом редакцию проинформировал и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора старший советник юстиции Сергей Прокофьев.



В ответе на редакционный запрос поясняется, что о результатах проверки информагентству  сообщат дополнительно. 

Ранее ИА «Высота 102» рассказало о том, что рядом с СНТ «Дубки» появилась самовольная дорога, к строительству которой, как утверждают дачники, причастен один из новых членов садоводческого общества. По словам волгоградцев, во время строительства дороги были вырублены деревья, также разрушены водостоки, которые отводили воду с Третьей Продольной магистрали. Люди опасаются, что участок магистрали может сползти в овраг из-за нарушенного экобаланса и повреждения искусственных сооружений. 

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» подтвердили факт вырубки зеленых насаждений, при этом разрешение на уничтожение деревьев не выдавалось. Материалы переданы в правоохранительные органы для выявления виновников, пояснили в мэрии.

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