Опубликованы фото с выгоревшего в Волгограде завода вторсырья

Крупным ночным пожаром на пункте приема вторсырья в Кировском районе Волгограда заинтересовались надзорные органы. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 4 июня, в отношении ООО «Эльмак» организована проверка.





— Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области инициирована проверка в отношении ООО «Эльмак». По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве.





Как уточнили в ведомстве, выезд на место происшествия инициировали после многочисленных публикаций СМИ о пожаре по улице Промысловой, 15. Установлено, что на производственной территории ООО «Эльмак» производится прием вторичного сырья (картона, полиэтиленовой пленки), для дальнейшей реализации предприятиям-утилизаторам. На территории имеется склад для хранения сырья. Также часть материалов размещено за пределами ангара. Непосредственно сама производственная территория заасфальтирована и ограждена забором из металлопрофиля.





— Осмотр территории ООО «Эльмак» произведен инспекторами 4 июня в период с 13.43 по 14.05, —добавили в надзорном ведомстве. — Установлено, что произошло возгорание вторсырья, находившегося за пределами склада на асфальтированной площадке, а также транспортного средства — грузовика МАН.





В момент осмотра на территории присутствовали сотрудники ООО «Эльмак», пожарный расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области. Также был произведен отбор проб атмосферного воздуха сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эмидемиологии».

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

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