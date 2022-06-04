В Кировском районе Волгограда ночью тушили крупный пожар. Как стало известно ИА «Высота 102», возгорание произошло на улице Промысловой.

— Сигнал о задымлении поступил диспетчеру в 23.07. Горел автомобиль MAN с полуприцепом по всей площади, а также прессованный мусор на открытой территории, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.00.





В областном главке МЧС уточнили, что причину пожара установит экспертиза. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о происшествии уточняется.

Фото: Юлия Сеймова / Екатерина Артамонова / vk.com