Происшествия

«Услышали «выстрелы»: стали известны подробности пожара в пункте приема вторсырья в Волгограде

Происшествия 04.06.2022 11:30
0
04.06.2022 11:30


В Волгограде ночью тушили крупный пожар в пункте приема вторсырья, расположенного в Кировском районе на улице Промысловой, 15. Как стало известно ИА «Высота 102», площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области, пояснили, что  сигнал зарегистрирован в 23.07. По сведениям ведомства, горел автомобиль MAN с полуприцепом по всей площади, а также прессованный мусор на открытой территории. Горение ликвидировано в 02.00.



Корреспондент ИА «Высота 102» пообщался с очевидцами пожара. По словам жительницы Кировского района Екатерины Артамоновой, ночью ее разбудили «выстрелы», которые было слышно даже в ЖК «Парк Европейский». 

— Услышали «выстрелы». Увидели в группе VK сообщения, что со стороны Бекетовки дым валит. Поехали на место сами. Там горела фура, горы макулатуры какой-то. Горело долго, это точно, — вспоминает Екатерина. — Вроде как это завод по переработке вторсырья. Точно не знаю. Сама территория никак не ограждена. Туда можно было спокойно заезжать в будние дни. 

Известно, что крупный пожар произошел на территории пункта сбора вторсырья ООО «Эльмак». Сама фирма зарегистрирована в Ростове. Представитель пункта, пожелавший остаться анонимным, рассказал свою версию произошедшего.

— Да, пожар такой у нас был. Сами пока не знаем, как так получилась. Территория не охраняется. Бумагу кто брать будет? Никто не пострадал, стопроцентно. Машина грузовая сгорела, очень много картона прессованного. В фуре тоже макулатура была. Все произошло на улице. У нас там есть еще здание, но его удалось спасти. «Квадратов» 300 потеряли. Подсчитываем ущерб сейчас. Какие цифры? Одна машина стоила четыре миллиона. 


По словам собеседника информагентства, пункт принимал картон, бумагу, старые книги. Точка работала на протяжении четырех лет. Никаких лицензий у компании нет, так как отходы классифицируются как неопасные. 

— Раньше здесь машины грузовые ремонтировали. Потом мы зашли. У нас здесь никакого завода нет. Просто небольшая точка по приему, — пояснил представитель пункта. 

По сведениям из открытых источников, основой вид деятельности ООО «Эльмак» — сбор неопасных отходов. Учредителями выступают Филипп Ненадовский и Илимдар Азизов. В компании трудоустроены семь человек. Чистая прибыль общества по итогам прошлого года составила 2 600 000 рублей.

В конце апреля 2022 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ООО «Ситиматик-Волгоград» о взыскании задолженности и неустойки по договору об оказании услуг по обращению с ТКО. Регоператор требовал взыскать с ООО «Эльмак» долг в размере 32 322,85 рублей и пени в сумме 4119,42 рублей, а также пени до момента фактической оплаты счетов. Иск принят к производству. Первое заседание назначено на 8 июня в Ростове-на-Дону.  

Представитель ООО «Эльмак» в разговоре с журналистом ИА «Высота 102» всячески отрицал участие общества в судебных тяжбах с регоператором.  

Фото и видео: Юлия Сеймова / Екатерина Артамонова / vk.com

Читайте также: 

«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в Урюпинске

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
04.06.2022 12:33
Происшествия 04.06.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 11:16
Происшествия 04.06.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 08:00
Происшествия 04.06.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 20:28
Происшествия 03.06.2022 20:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 15:33
Происшествия 03.06.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 13:52
Происшествия 03.06.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 11:48
Происшествия 03.06.2022 11:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 11:21
Происшествия 03.06.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 09:37
Происшествия 03.06.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 09:25
Происшествия 03.06.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2022 09:09
Происшествия 03.06.2022 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2022 21:12
Происшествия 02.06.2022 21:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2022 13:28
Происшествия 02.06.2022 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2022 13:18
Происшествия 02.06.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2022 11:21
Происшествия 02.06.2022 11:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Волгоградский художник рассказал губернатору о своих мечтахСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде скончался курсант академии МВДСмотреть фотографии
13:34
Волгоградский аэропорт оставят транзитным до Дня РоссииСмотреть фотографии
12:33
Самолет из Волгограда при посадке в Петербурге осветили лазеромСмотреть фотографии
11:30
«Услышали «выстрелы»: стали известны подробности пожара в пункте приема вторсырья в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
На трассе под Волгоградом двое мужчин погибли в сгоревшей машинеСмотреть фотографии
09:56
Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублейСмотреть фотографии
08:45
7 июня РФС решит судьбу волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
08:00
В Кировском районе Волгограда ночью тушили крупный пожарСмотреть фотографии
05:37
«Третья Продольная сползет в овраг?»: в Дзержинском районе Волгограда прорубили самовольную дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:41
В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald'sСмотреть фотографии
21:05
Синоптики прогнозируют на выходные жару и грозы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде из-за угроз эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
20:07
В Волгограде достроили корпус онкодиспансераСмотреть фотографии
20:00
Под арендатором химической свалки в Волгоградской области горит земляСмотреть фотографии
19:36
В Волгограде отметили 65-летие больницы №4Смотреть фотографии
18:33
Масочный режим – всё: вспоминаем, как жил с ним Волгоград 24 месяца и 14 днейСмотреть фотографии
17:43
Отменили? Читаем постановление волгоградского губернатора о снятии масочного режимаСмотреть фотографии
17:33
На юге Волгограда спасли косулю из коммунального пленаСмотреть фотографии
17:13
СК начал проверку после смерти рабочего на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
16:45
На видео попал первый запуск телетрапа в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
Бочаров отменил масочный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:24
Сотрудник оборонного завода оштрафован в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
15:33
На Спартановке в Волгограде дотла сгорел автомобиль: ВИДЕОСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волжском мужчина разбился при падении с 12 этажа высоткиСмотреть фотографии
14:59
В Котово Волгоградской области за одну ночь сгорели четыре домаСмотреть фотографии
14:56
Сноса нет: в Волгоградской области осталось 54 дома-призракаСмотреть фотографии
14:29
В Волжском умер рабочий, придавленный плитой на абразивном заводеСмотреть фотографии
13:59
Константин Позднышев возглавит в Волжском больницу № 1 имени ФишераСмотреть фотографии
13:52
На абразивном заводе под Волгоградом бетонной плитой придавило рабочихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 