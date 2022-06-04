«Услышали «выстрелы»: стали известны подробности пожара в пункте приема вторсырья в Волгограде

В Волгограде ночью тушили крупный пожар в пункте приема вторсырья, расположенного в Кировском районе на улице Промысловой, 15. Как стало известно ИА «Высота 102», площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области, пояснили, что сигнал зарегистрирован в 23.07. По сведениям ведомства, горел автомобиль MAN с полуприцепом по всей площади, а также прессованный мусор на открытой территории. Горение ликвидировано в 02.00.





Корреспондент ИА «Высота 102» пообщался с очевидцами пожара. По словам жительницы Кировского района Екатерины Артамоновой, ночью ее разбудили «выстрелы», которые было слышно даже в ЖК «Парк Европейский».

— Услышали «выстрелы». Увидели в группе VK сообщения, что со стороны Бекетовки дым валит. Поехали на место сами. Там горела фура, горы макулатуры какой-то. Горело долго, это точно, — вспоминает Екатерина. — Вроде как это завод по переработке вторсырья. Точно не знаю. Сама территория никак не ограждена. Туда можно было спокойно заезжать в будние дни.

Известно, что крупный пожар произошел на территории пункта сбора вторсырья ООО «Эльмак». Сама фирма зарегистрирована в Ростове. Представитель пункта, пожелавший остаться анонимным, рассказал свою версию произошедшего.

— Да, пожар такой у нас был. Сами пока не знаем, как так получилась. Территория не охраняется. Бумагу кто брать будет? Никто не пострадал, стопроцентно. Машина грузовая сгорела, очень много картона прессованного. В фуре тоже макулатура была. Все произошло на улице. У нас там есть еще здание, но его удалось спасти. «Квадратов» 300 потеряли. Подсчитываем ущерб сейчас. Какие цифры? Одна машина стоила четыре миллиона.





По словам собеседника информагентства, пункт принимал картон, бумагу, старые книги. Точка работала на протяжении четырех лет. Никаких лицензий у компании нет, так как отходы классифицируются как неопасные.

— Раньше здесь машины грузовые ремонтировали. Потом мы зашли. У нас здесь никакого завода нет. Просто небольшая точка по приему, — пояснил представитель пункта.

По сведениям из открытых источников, основой вид деятельности ООО «Эльмак» — сбор неопасных отходов. Учредителями выступают Филипп Ненадовский и Илимдар Азизов. В компании трудоустроены семь человек. Чистая прибыль общества по итогам прошлого года составила 2 600 000 рублей.

В конце апреля 2022 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ООО «Ситиматик-Волгоград» о взыскании задолженности и неустойки по договору об оказании услуг по обращению с ТКО. Регоператор требовал взыскать с ООО «Эльмак» долг в размере 32 322,85 рублей и пени в сумме 4119,42 рублей, а также пени до момента фактической оплаты счетов. Иск принят к производству. Первое заседание назначено на 8 июня в Ростове-на-Дону.

Представитель ООО «Эльмак» в разговоре с журналистом ИА «Высота 102» всячески отрицал участие общества в судебных тяжбах с регоператором.

Фото и видео: Юлия Сеймова / Екатерина Артамонова / vk.com

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