Происшествия

«У людей колоссальные убытки»: торговцы рассказали о ночном пожаре на рынке в Урюпинске

Происшествия 21.04.2022 10:50
21.04.2022 10:50


В Урюпинске Волгоградской области минувшей ночью сгорели торговые ряды Зюзинского рынка. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, огонь уничтожил около 35 торговых точек. Люди подсчитывают ущерб. На месте работают полицейские. 

— Сообщение о возгорании поступило в 21.05. Горели торговые места временного размещения по деревянной обрешетке под общей кровлей на площади около 300 квадратных метров, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 23-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.00.  Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


В редакцию ИА «Высота 102» обратилась местная предпринимательница Елена. Женщине удалось спасти свой товар, но большинство ее коллег потеряли все свои складские запасы. Все подробности ночного пожара — в нашем материале. 

— Мне позвонили где-то в начале одиннадцатого ночи. Мол, рынок горит. Мы с мужем сразу собрались и поехали. Нам удалось спасти почти все. Другим повезло меньше. У людей колоссальные убытки. Сгорело все за 10 минут, — рассказала Елена. 

Со слов еще одного пострадавшего предпринимателя, пожелавшего остаться анонимным, перед пожаром был слышен хлопок в середине торговых рядов. Загорелись средства для розжига, потом взорвались баллончики с бытовой химией.  

— Как я понял, с самого начала загорелась проводка в одном из ларьков. Там все из пластика. Огонь быстро распространился, — сообщил собеседник информагентства.


Со слов продавцов, на рынке сгорели примерно 35 торговых точек. Огнем уничтожены пищевые продукты, бытовая химия, огромное количество вещей: джинсы, кроссовки, купальники. Какую-то часть продукции удалось спасти лишь благодаря металлическим контейнерам для хранения. 


Присланные в редакцию фотографии очевидцев наглядно демонстрируют масштаб ночного пожара. Торговые ряды практически полностью уничтожены. На месте работают полицейские. Со слов предпринимателей, потерявших товар и торговые точки, с утра с ними уже встречался директор рынка Виктор Зюзин. Руководитель, по словам торговцев, не исключает версию поджога.  

— У нас это уже не первый пожар. Лет пять назад рынок уже горел,  говорит один из предпринимателей.   Люди потеряли товар, понесли убытки. Никто ничего не возмещал. Зюзину всегда было плевать на людей. Ему главное, чтобы деньги исправно платили. Сейчас за один квадратный метр арендуемой площади отдаем по 450 рублей. Для Урюпинска это огромные расценки при средней реальной зарплате в 12-13 тысяч рублей. Он бывший депутат, со всеми тут завязан, тендеры выигрывает. 

Продавцы также уточнили, что рынок практически не охраняют. В любое время дня и ночи на территорию может попасть любой человек. 

— Сторожа тут есть, но это все для вида. Они здесь никто и ничего не делают по факту. Нас не раз обворовывали, товар пропадал. Никакой реакции, — объяснил один из предпринимателей. 

Со слов потерявших свое имущество в ночном пожаре, представителей от администрации города на месте происшествия не было. Заместитель главы Урюпинска Юрия Хорошенькова Елена Кудина, чей телефон журналистам любезно предоставили в приемной горадминистрации, так и не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.    

Если ваше имущество пострадало в ночном пожаре на Зюзинском рынке или вы стали очевидцем происшествия, позвоните или напишите в редакцию информагентства по номеру  +7 (937) 55-66-102. 

Фото: читатели ИА «Высота 102». 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
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