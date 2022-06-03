Происшествия

На абразивном заводе под Волгоградом бетонной плитой придавило рабочих

Происшествия 03.06.2022 13:52
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03.06.2022 13:52


В городе Волжском сегодня, 3 июня, на абразивном заводе в результате обрушения бетонной плиты пострадали два человека. Как сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах, ЧП произошло в одном из цехов. Факт происшествия ИА «Высота 102» подтвердили и на самом заводе. 

– На территории завода один из цехов находится в настоящее время на плановом ремонте. Сегодня там проводили ремонтные работы четыре человека, – рассказал собеседник информагентства. – В какой-то момент произошло обрушение бетонной плиты. При этом двое рабочих не пострадали, двое других – оказались придавлены конструкцией. 

К этому часу, по информации экстренных служб, мужчин извлекли из-под бетонной плиты и  доставили экстренно в больницу. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству сообщили, что в больницу Фишера сегодня, 3 июня, поступили два человека в тяжелом состоянии. Однако адрес, откуда были доставлены пациенты, не сообщили. 

– У обоих мужчин в возрасте 40 и 43 лет тяжелое состояние, – сообщили в облздраве. 

На заводе ИА «Высота 102» оперативно прокомментировали происшествие. Пострадавшими оказались сотрудники подрядной компании, нанятой для проведения ремонта в цеху. 

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