Отток населения в Волгоградской области увеличился в 12 раз





Росстат подвел итоги движения миграционных потоков в регионах России в первом квартале 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, за указанный период Волгоградскую область выбрали местом жительства 10691 человек, однако покинули регион 13093 человека. Таким образом, миграционная убыль составила 2402 человека. Росстат подвел итоги движения миграционных потоков в регионах России в первом квартале 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, за указанный период Волгоградскую область выбрали местом жительства 10691 человек, однако покинули регион 13093 человека. Таким образом, миграционная убыль составила 2402 человека.

В первом квартале 2021 года ситуация в сфере миграции была лучше. Так, в аналогичном периоде прошлого года в регион приехали 12216 человек, а уехали – 12415 человек. Миграционная убыль составляла тогда всего 199 человек. В первом квартале 2021 года ситуация в сфере миграции была лучше. Так, в аналогичном периоде прошлого года в регион приехали 12216 человек, а уехали – 12415 человек. Миграционная убыль составляла тогда всего 199 человек.

Таким образом, в 2022 году по сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель вырос примерно в 12 раз. Таким образом, в 2022 году по сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель вырос примерно в 12 раз.

Между тем, практически во всех регионах ЮФО наблюдались похожие тенденции – из регионов уезжали больше людей, чем приезжали. Так, Ростовская область оказалась второй по уровню миграционной убыли. В первом квартале этого года регион выбрали местом жительства 21905 человек, а уехали отсюда 24012 человек. Убыль составила 2107 человек. Между тем, практически во всех регионах ЮФО наблюдались похожие тенденции – из регионов уезжали больше людей, чем приезжали. Так, Ростовская область оказалась второй по уровню миграционной убыли. В первом квартале этого года регион выбрали местом жительства 21905 человек, а уехали отсюда 24012 человек. Убыль составила 2107 человек.

Лишь в Краснодарском крае зафиксирован небольшой прирост населения за счет миграции. Так, в первом квартале этого года в регион прибыл 33181 человек. А покинули субъект 32928 человек. Прирост составил 253 человека. Лишь в Краснодарском крае зафиксирован небольшой прирост населения за счет миграции. Так, в первом квартале этого года в регион прибыл 33181 человек. А покинули субъект 32928 человек. Прирост составил 253 человека.



