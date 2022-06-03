Отток населения в Волгоградской области увеличился в 12 раз

Расследования 03.06.2022 07:43
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03.06.2022 07:43
Росстат подвел итоги движения миграционных потоков в регионах России в первом квартале 2022 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, так, за указанный период Волгоградскую область выбрали местом жительства 10691 человек, однако покинули регион 13093 человека. Таким образом, миграционная убыль составила 2402 человека.
В первом квартале 2021 года ситуация в сфере миграции была лучше. Так, в аналогичном периоде прошлого года в регион приехали 12216 человек, а уехали – 12415 человек. Миграционная убыль составляла тогда всего 199 человек.
Таким образом, в 2022 году по сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель вырос примерно в 12 раз.
Между тем, практически во всех регионах ЮФО наблюдались похожие тенденции – из регионов уезжали больше людей, чем приезжали. Так, Ростовская область оказалась второй по уровню миграционной убыли. В первом квартале этого года регион выбрали местом жительства 21905 человек, а уехали отсюда 24012 человек. Убыль составила 2107 человек.
Лишь в Краснодарском крае зафиксирован небольшой прирост населения за счет миграции. Так, в первом квартале этого года в регион прибыл 33181 человек. А покинули субъект 32928 человек. Прирост составил 253 человека.
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