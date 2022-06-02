В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили птичий грипп

Происшествия 02.06.2022 13:28
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02.06.2022 13:28
Установлена причина падежа диких птиц в Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, по результатам лабораторных исследований патологического материала от трупов павших черноголовых чаек на острове «Малый Жемчужный» был выявлен возбудитель высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5.
В настоящее время проводятся все необходимые ограничительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов птичьего гриппа. Хозяйствующим субъектам необходимо обеспечить биологическую защиту предприятий в целях недопущения заноса и распространения особо опасного заболевания гриппа птиц, заявили в ведомстве. Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовано безвыгульное содержание домашней птицы, в целях ограничения их контакта с дикой птицей.
Справка. Остров «Малый Жемчужный» находится в Астраханской области в Каспийском море. Здесь обитают дикие птицы. Территории присвоен статус памятника природы.
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