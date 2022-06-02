Волгоградский облсуд отправил убийцу старушки на четверть века в колонию

Расследования 02.06.2022 12:36
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02.06.2022 12:36
Сегодня, 2 июня 2022 года Волгоградский областной суд огласил приговор убийце беззащитной пенсионерки. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, перед судом предстал 34-летний ранее судимый житель региона, который лишил жизни 86-летнюю женщину, а потом похитил ее накопления.
Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 августа 2014 года. Мужчина в хуторе Калмыковский Клетского района залез в дом к одинокой пенсионерке, вытащив раму из окна. Услышав шум, женщина приподнялась на кровати. Тогда злоумышленник накрыл лицо пенсионерки подушкой и удерживал, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. После этого он обыскал дом и, обнаружив в шкафу 100 тысяч рублей, похитил их. Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии был задержан за другие преступления.
- Вину фигурант уголовного дела в ходе судебного разбирательства не признал. Однако государственное обвинение представило суду исчерпывающие доказательства его причастности к совершенному преступлению, - пояснила Оксана Черединина.
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения Волгоградский областной суд приговорил рецидивиста к 24 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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