Волгоградский облсуд отправил убийцу старушки на четверть века в колонию

Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 августа 2014 года. Мужчина в хуторе Калмыковский Клетского района залез в дом к одинокой пенсионерке, вытащив раму из окна. Услышав шум, женщина приподнялась на кровати. Тогда злоумышленник накрыл лицо пенсионерки подушкой и удерживал, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. После этого он обыскал дом и, обнаружив в шкафу 100 тысяч рублей, похитил их. Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии был задержан за другие преступления.