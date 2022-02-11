Кадровику больницы в центре Волгограда грозит уголовное дело





Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела кадров одного из лечебных учреждений Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, материалы надзорной проверки направлены прокуратурой Центрального района в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что начальником отдела кадров в период с 2016 по 2021 годы осуществлялось фиктивное трудоустройство в учреждение технического персонала. В дальнейшем начисленные мертвым душам в качестве заработной платы денежные средства в сумме более 2 млн рублей начальником отдела кадров обналичены и потрачены на собственные нужды. Надзорное ведомство не сообщает, о каком конкретно лечебном учреждении идет речь.

По сведениям информагентства, в материалах проверки может фигурировать больница №3 , где в конце декабря комитет здравоохранения Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова провел большую проверку. Тогда сообщалось, что под пристальное внимание чиновников попала Волгоградская областная клиническая больница №3 и первым итогом проверки стало отстранение начальника отдела кадров Екатерины Шпак.



