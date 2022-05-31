Суд огласил приговор 45-летнему жителю Новоаннинского района Волгоградской области, который попался на незаконном хранении боеприпасов и хотел откупиться взяткой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина, теперь мужчине придется провести 4 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, 3 февраля этого года сотрудники полиции провели осмотр дома подсудимого на наличие незаконного хранения боеприпасов. В ходе осмотра полицейские нашли в тайнике под холодильником патроны. Через несколько дней мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в кабинет начальника отдела дознания ОМВД России по Новоаннинскому району и попросил не привлекать его к ответственности, предложив 15 тысяч рублей.

– Полицейский предупредил подсудимого о уголовной ответственности за подобные предложения. Но мужчина настаивал и положил деньги на стол, – сообщает представитель прокуратуры. – Начальник отдела не пошел на нарушение и принял меры.

Суд признал мужчину в покушении на дачу взятки и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину в содеянном он полностью признал.