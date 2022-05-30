Краснооктябрьский районный суд Волгограда сегодня, 30 мая, вынес приговор в отношении заместителя директора Волгоградского экономико-технического колледжа Светланы Костиной. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина признана виновной в махинациях с грантом Минпросвещения.

— Суд признал фигурантку дела виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. — Назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ — условно с аналогичным испытательным сроком, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в системе образования на срок один год и шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать судебное решение в апелляционном порядке.

Согласно материалам уголовного дела, 14 октября 2020 года Волгоградский экономико-технический колледж из федерального бюджета получил грант в размере более 38 миллионов рублей для прохождения обучения 1503 гражданами, пострадавшими от последствий распространения коронавируса. Однако на деле услуги смогли получить лишь 1169 человек. По оставшимся 334 замдиректора образовательного учреждения и его директор Сергей Абрамов подделали информацию.

В результате противоправной деятельности Светланы Костиной и иных лиц, Минпросвещения РФ причинен особо крупный ущерб в размере 8 587 901,52 рублей. Уголовное дело в отношении троих сообщников замдиректора колледжа выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Известно, что фигурантка дела пошла на досудебное соглашение со следствием.

Коллаж: ИА «Высота 102»

Читайте также:

Экс-директор колледжа Сергей Абрамов идет под суд в Волгограде

Замдиректора колледжа идет под суд в Волгограде за махинации с грантом