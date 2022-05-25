Родившей двойню волгоградке удалили зоб весом в 1,5 кг





Подробности уникальной операции, которую провели волгоградские врачи, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Подробности уникальной операции, которую провели волгоградские врачи, рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В апреле этого года беременная женщина обратилась к врачам за помощью. Щитовидка пациентки разрослась до огромных размеров. Женщину госпитализировали в эндокринологическое отделение Волгоградской областной клинической больницы № 1.Медики провели диагностические мероприятия и сделали заключение - требуется операция. Учитывая срок беременности, пациентка была переведена в Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 для родоразрешения.Там женщина стала мамой двух здоровых малышей, и уже в новом статусе вернулась в хирургическое отделение в областной больницы - ей предстояла сложная операция по удалению щитовидной железы.Несмотря на то, что операция по удалению щитовидной железы, является одной из сложнейших хирургический манипуляций, все прошло успешно. Женщине полностью удалили щитовидную железу. Вес органа составил 1,5 килограмма.Послеоперационный период прошел хорошо. Одной из ключевых задач медиков было сохранение лактации. В период нахождения женщины в медучреждении ее консультировали гинекологи. Пациентке не назначали антибиотики, чтоб молодая мама могла продолжить кормление своих двойняшек.В облкомздраве напомнили о необходимости следить за здоровьем щитовидный железы. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, как повышенная утомляемость, отеки тканей, сиплый голос, повышенный холестерин в крови, мышечную слабость, замедление сердцебиения или тахикардию; нарушение памяти, забывчивость, резкую потерю веса без ограничений в питании, тремор кистей рук, необходимо обратиться к врачу.