Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобиль

Происшествия 25.05.2022 09:04
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25.05.2022 09:04
Сегодня, 25 мая в 5 часов 34 минуты на железнодорожном переезде, расположенном на 326 км ст. Мариновка Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошло столкновение пассажирского поезда № 273 Северобайкальск – Имеретинский Курорт с автомобилем «Лада Гранта».
Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, по предварительной информации, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся составом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет. На движении пассажирских поездов данная ситуация не отразилась, пояснили в Приволжской железной дороге.
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