В двух районах Волгограда отключили горячую воду

Полезно знать 25.05.2022 08:04
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25.05.2022 08:04
В связи с подготовкой теплового хозяйства города Волгограда к отопительному периоду 2022/2023 годов горячую воду отключили в двух районах - Ворошиловском и Красноармейском. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ Волгоградской области, так, с 23 мая по 2 июня ресурса не будет у потребителей Ворошиловского района, проживающих по этим адресам:
ул. Баррикадная, 19, 19а; ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;
ул. Бобруйская,1, 1а; ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;
ул. Гомельская, 1; ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;
ул. Елецкая, с 1 по 19; ул. Иркутская, 8; ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25; ул. КИМ, 18; ул. Канунникова, 9;
ул. Ковровская, 4; ул. Краснослободская, 17, 19; ул. Клинская,
с 33 по 35; ул. Козловская,16, 16а, 25, 37; ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20; ул. Липецкая, 5, 7; ул. Лавочкина, 2, 6/1, 7, 10/1, 10а;
ул. Моздокская, 3, 5, 7; ул. Новоузенская, 10а; ул. Огарева, 1, 2, 7;
ул Пугачевская, 5а, 5г, 5д; ул. Ростовская, 6, с 8 по 13, 15, 17, 19;
ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27; ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29; ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3.
В Красноармейском районе Волгограда горячей воды не будет с 23 по 31 мая по следующим адресам: ул. Куйбышева, 51, 53, 59, 59, 87, а также ул. Колесная, 47, 47а, 49, 84.
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