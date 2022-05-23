Жители городского округа город Михайловка воспротивились политике управляющих компаний, которые, по их мнению, навязывают людям необоснованные завышенные тарифы на содержание жилья. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в городе развешивают объявления с призывом к землякам-михайловцам не соглашаться на ультиматум коммунальщиков, «задравших» тарифы, как следует из обращения, «по собственному хотению».

Так, по словам михайловцев, управляющие компании предлагают жильцам согласиться с их тарифами, которые с сегодняшних 18 рублей за квадратный метр поднялись до 20-50 рублей. Все зависит, утверждают горожане, от фантазий и аппетитов коммунальщиков.

– Новые тарифы управляющие компании берут с потолка, – говорится в обращении. – Они не проводили осмотров домов, не составляли актов об их состоянии, не определяли перечень необходимых работ по текущему ремонту. Во всяком случае никто никаких документов горожанам не предоставлял. Жильцы попросили в одной УК распечатать им отчет о проделанной работе, так им ответили, что у них принтер сломался! При этом они собирают людей и требуют, чтобы они согласились с их расценками, которые людей не устраивают. В этих тарифах на непосредственное содержание жилья отводится меньше всего средств – рубль с небольшим, а вот на управление домом – то есть самой управляющей компании, аж в пять раз больше!





Михайловцы возмущены тем, что на собрания представители УК приходят без документов об экономической составляющей тарифа на содержание жилья.

– Объявления вывешивались за 2-7 дней до собрания, без повестки дня, – рассказывают горожане. – А, когда народ начинает возмущаться, людей начинают шантажировать, мол, не согласитесь на наши тарифы, вам назначат управляющую компанию городские власти и вы будете платить по уровню инфляции.

Как выяснилось, управляющие компании ссылались на постановление №898 администрации городского округа города Михайловка Александра Тюрина, подписанное 12 апреля 2022 года. Согласно документу, городские власти установили изменение размера платы за содержание жилого помещения для тех собственников, которые не приняли решение о выборе управляющей компании, на уровне индекса потребительских цен. Срок для горожан установлен 1 июля 2022 года.

– В управляющих компаниях нам говорят, что тарифы должны вырасти минимум на 16,7% – на столько, мол, цены на продукты выросли, – говорят михайловцы. – Нас это возмутило: а что, разве наши пенсии, пособия, МРОТ тоже проиндексированы на столько же? А нам в ответ заявляют: вы же не возмущаетесь, что капуста подорожала до ста рублей? Но мы считаем так: если капуста подорожала, мы ее и не купим, а вместо борща можно суп сварить, а вы тут нам никакого выбора не оставляете.





Чтобы выяснить все спорные вопросы и задать их, как говорится, глаза в глаза, жители Михайловки обратились к главе городского округа Александру Тюрину с просьбой выделить помещение и назначить собрание активных жителей с приглашением прокуратуры, руководителей управляющих компаний и собственников жилых помещений, а также самого Александра Тюрина с тем, чтобы заслушать отчеты управляющих компаний, изучить акты выполненных работ УК, подписанные представителями совета многоквартирных домов и определить индивидуальные тарифы на содержание и текущий ремонт домов, исходя из их состояния, первоочередности тех или иных работ, возраста дома и т.д.

– Однако вот буквально сегодня мы узнали, что главы городского округа на этом собрании не будет, – сообщили михайловцы. – Неужто он нас так боится и не рискует больше общаться с людьми после того, как в феврале этого года чиновники аж полицию вызвали на подобное собрание?

Между тем, жители уже обратились в прокуратуру с просьбой защитить их права и дать им возможность утверждать тарифы на содержание жилья на общих собраниях жильцов и прекратить практику шантажа со стороны управляющих компаний.

Журналист ИА «Высота 102» пытался пообщаться с главой городского округа город Михайловка Александром Тюриным, однако чиновник, услышав название информагентства, бросил трубку. Редакция ИА «Высота 102» отправила письменный запрос на имя Александра Тюрина в администрацию Михайловки с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Редакционный запрос отправлен также в самую крупную управляющую компанию Михайловки – «Жилищное хозяйство», которой руководит Ирина Чепурнова, с предложением обосновать рост тарифов на содержание жилья. Ответы ожидаются.

Между тем, напомним, в Михайловке уже был скандал, связанный с незаконным ростом тарифов на содержание жилья в городском округе для тех собственников, которые не выбрали способ управления домов. Когда люди получили платежки с суммами, превышающими прежние цифры на 40 и даже 100%, михайловцы потребовали от чиновников объяснений и пожаловались в прокуратуру. А на одном из собраний жителей с участием Александра Тюрина испуганные накалом страстей чиновники даже вызвали полицейских.

Надзорный орган, в свою очередь, провел проверку и выяснил, что стоимость выполнения работ по содержанию жилья была определена на основании экспертного заключения по результатам проверки экономической обоснованности размера платы, выполненного ООО «Центр-Аудит». Однако при проведении расчета размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов учитывался весь жилищный фонд городского округа город Михайловка, в связи с чем была выведена средняя стоимость выполнения работ. Кроме того, в расчетах учитывалось только наличие инженерного оборудования в многоквартирном доме, но не брались во внимание конструктивные особенности зданий.

Александр Тюрин получил прокурорское представление и отменил свое же постановление. Чем закончится эта история, понятно будет уже в ближайшее время.