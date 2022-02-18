«Кто вернет нам деньги?»: глава Михайловки отменил скандальное постановление о повышении платы на содержание жилья
Расследования 18.02.2022 16:41
0
18.02.2022 16:41
Глава городского округа город Михайловка Волгоградской области Александр Тюрин сегодня отменил свое скандальное постановление о повышении платы за содержание жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, поводом для отмены постановления, которое вызвало бурю возмущения у местных жителей, стал протест Михайловской межрайонной прокуратуры.
Напомним, в конце декабря прошлого года Александр Тюрин подписал документ об установлении платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. С 1 января 2022 года в стоимость платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома были включены три новые услуги: техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, организация и накопление отходов 1-4 классов опасности, уборка помещений общего пользования. Получив первые в этом году платежки за содержание жилья, жители Михайловки испытали шок – стоимость этой услуги повысилась на 40 и даже 100%!
На встрече с чиновниками, которая состоялась на прошлой неделе, михайловцы потребовали пояснить, на каком основании глава городского округа так бесцеремонно «залез в карман» жителям. Александр Тюрин пытался оправдать свое решение расчетами неких экспертов. При том, что, например, в городском округе практически не пользуются теми ртутными лампами, за утилизацию которых принудили платить втридорога горожан. Также местные жители подсчитали, что, если они будут платить за уборку помещений столько, сколько решил глава городского округа, то доход управляющих компаний может составить около 1 миллиона рублей в год. Горожане эмоционально высказались по этому поводу на общественных слушаниях, которые прошли в Михайловке на прошлой неделе и были посвящены совсем другому вопросу, высказав главе городского округа Александру Тюрину претензии и по другим городским проблемам. Накал страстей был таким высоким, что чиновники даже вызывали полицию.
В ситуацию вмешалась Михайловская межрайонная прокуратура. В надзорном органе опротестовали постановление главы городского округа, установив, что указанный документ был принят с нарушением действующего порядка утверждения размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов.
В частности, стоимость выполнения работ была определена на основании экспертного заключения по результатам проверки экономической обоснованности размера платы, выполненного ООО «Центр-Аудит». Однако при проведении расчета размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов учитывался весь жилищный фонд городского округа город Михайловка, в связи с чем была выведена средняя стоимость выполнения работ. Кроме того, в расчетах учитывалось только наличие инженерного оборудования в многоквартирном доме, но не брались во внимание конструктивные особенности зданий.
Между тем, большинство законопослушных жителей города, получив платежки с огромными цифрами, все же оплатили мифические услуги управляющим компаниям. Кто вернет людям переплаченные деньги, в постановлении не уточняется.
Реклама
19-летний волгоградец приговорен к 10 годам колонии за развращение 7 девочек18.02.2022 20:31
Расследования 18.02.2022 20:31
Торговцев психотропными веществами и наркотиками отправили под суд в Волгограде18.02.2022 17:28
Расследования 18.02.2022 17:28
Оскорбленный житель Камышина убил знакомого одним ударом в сердце18.02.2022 13:48
Расследования 18.02.2022 13:48
В дисбате продолжит службу солдат-срочник за драку в волгоградском военном госпитале18.02.2022 11:35
Расследования 18.02.2022 11:35
В Волгограде кондуктор троллейбуса выгнала на мороз 13-летнего подростка18.02.2022 11:01
Расследования 18.02.2022 11:01
На суде по делу генерала СК Музраева ждут экс-главу волгоградского ГУ МВД Цукрука18.02.2022 10:54
Расследования 18.02.2022 10:54
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободу17.02.2022 21:08
Расследования 17.02.2022 21:08
«Пластикового короля» из Волгограда осудили в Москве за мошенничество17.02.2022 20:36
Расследования 17.02.2022 20:36
СК забирает у полиции дело об избиении школьника в Волгоградской области17.02.2022 20:08
Расследования 17.02.2022 20:08
Стали известны подробности гибели мужчины в гостинице «Турист» Волгограда17.02.2022 17:54
Расследования 17.02.2022 17:54
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»17.02.2022 12:48
Расследования 17.02.2022 12:48
В центре Волгограда из-за фритюрницы эвакуировали посетителей кафе «Кинза»17.02.2022 10:55
Расследования 17.02.2022 10:55
Без срока давности: спустя 20 лет в Москве задержали убийцу 28-летнего волгоградца17.02.2022 10:49
Расследования 17.02.2022 10:49
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую область16.02.2022 19:08
Расследования 16.02.2022 19:08
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекам16.02.2022 18:00
Расследования 16.02.2022 18:00
Реклама