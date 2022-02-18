



Глава городского округа город Михайловка Волгоградской области Александр Тюрин сегодня отменил свое скандальное постановление о повышении платы за содержание жилья. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, поводом для отмены постановления, которое вызвало бурю возмущения у местных жителей, стал протест Михайловской межрайонной прокуратуры.

Напомним, в конце декабря прошлого года Александр Тюрин подписал документ об установлении платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. С 1 января 2022 года в стоимость платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома были включены три новые услуги: техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, организация и накопление отходов 1-4 классов опасности, уборка помещений общего пользования. Получив первые в этом году платежки за содержание жилья, жители Михайловки испытали шок – стоимость этой услуги повысилась на 40 и даже 100%!

На встрече с чиновниками, которая состоялась на прошлой неделе, михайловцы потребовали пояснить, на каком основании глава городского округа так бесцеремонно «залез в карман» жителям. Александр Тюрин пытался оправдать свое решение расчетами неких экспертов. При том, что, например, в городском округе практически не пользуются теми ртутными лампами, за утилизацию которых принудили платить втридорога горожан. Также местные жители подсчитали, что, если они будут платить за уборку помещений столько, сколько решил глава городского округа, то доход управляющих компаний может составить около 1 миллиона рублей в год. Горожане эмоционально высказались по этому поводу на общественных слушаниях, которые прошли в Михайловке на прошлой неделе и были посвящены совсем другому вопросу, высказав главе городского округа Александру Тюрину претензии и по другим городским проблемам. Накал страстей был таким высоким, что чиновники даже вызывали полицию.

В ситуацию вмешалась Михайловская межрайонная прокуратура. В надзорном органе опротестовали постановление главы городского округа, установив, что указанный документ был принят с нарушением действующего порядка утверждения размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов.

В частности, стоимость выполнения работ была определена на основании экспертного заключения по результатам проверки экономической обоснованности размера платы, выполненного ООО «Центр-Аудит». Однако при проведении расчета размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов учитывался весь жилищный фонд городского округа город Михайловка, в связи с чем была выведена средняя стоимость выполнения работ. Кроме того, в расчетах учитывалось только наличие инженерного оборудования в многоквартирном доме, но не брались во внимание конструктивные особенности зданий.

Между тем, большинство законопослушных жителей города, получив платежки с огромными цифрами, все же оплатили мифические услуги управляющим компаниям. Кто вернет людям переплаченные деньги, в постановлении не уточняется.