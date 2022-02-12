Общество

Жители Михайловки застали мэра врасплох вопросами о росте тарифов за коммуналку

Общество 12.02.2022 11:02
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12.02.2022 11:02


Жители городского округа Михайловка Волгоградской области возмутились резким ростом тарифов за содержание жилья, которые утвердила администрация города. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, вопросы руководству городского округа они задали на общественных слушаниях, которые прошли здесь на днях. Обозначенная в повестке тема – «Результаты правоприменительной практики муниципального контроля» – не интересовала людей, куда больше их волновали цифры в платежках за обслуживание жилья, возросшие за один месяц примерно на 40%.
Выяснилось, что 24 декабря прошлого года глава городского округа Александр Тюрин своим распоряжением №3784 утвердил новые тарифы на содержание жилья для нанимателей жилых помещений по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые не приняли решение о выборе управляющих компаний. В тарифы были включены услуги по мытью полов в подъездах, по утилизации ртутных ламп и по обслуживанию газового оборудования. Кроме того, постановлением главы расценки на содержание общедомового имущества были увеличены с 18 рублей за квадратный метр почти до 26 рублей. Как говорится в документе, это было сделано на основании «экспертных заключений». Кто выступил в роли этих «экспертов», представители руководства администрации городского округа так и не пояснили.
Новые тарифы на содержание жилья и включение новых услуг в платежку не устроили жителей. По словам горожан, ртутные лампы население практически не использует, а увеличение объема такой услуги как влажная уборка является лишь рекомендацией Роспотребнадзора, принятой из-за распространения коронавирусной инфекции.

Обсуждение насущных для михайловцев проблем выдалось бурным. У примчавшегося на собрание главы городского округа Александра Тюрина успокоить население не получилось. Люди, которые давно не могли пообщаться с чиновниками лично из-за антиковидных ограничений, высказали и другие претензии в адрес руководства города, в частности, связанные с проблемами в транспортном обслуживании. Из-за накала страстей пришлось даже вызвать полицейских. Приехавшие стражи порядка попытались увести с собой самых эмоциональных участников общественных слушаний, однако за них вступились другие горожане, и ситуация была улажена.
ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в администрацию городского округа город Михайловка. Однако поговорить с главой Александром Тюриным корреспонденту не удалось. В мэрии лишь пояснили, что в настоящее время новые тарифы проверяет прокуратура.

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